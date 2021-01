Mexico. La pandémie actuelle de Covid-19 a envahi le Mexique, ainsi que le reste du monde; par conséquent, dans n’importe quel état du pays, vous pouvez non seulement écouter des histoires tristes pour les personnes qui ont quitté ce monde, mais aussi les témoignages de ceux qui ont survécu à cette maladie.

Mauricio Meza Corona, Médecin de profession, PDG d’ASIMEDICA, Assistance médicale intégrale. Il a lutté pendant plus de 50 jours à l’hôpital en raison des complications qu’il a eues plus tard avoir été infecté par Covid-19; cependant il a réussi à avancer.

Bien que vivant dans un état critique et récupération difficile; Aujourd’hui, vous pouvez dire que vous avez survécu au virus qui affecte le monde entier.

Même avec les cicatrices laissées par la maladie comme la plaie visible de l’intubation à laquelle il a été soumis à respirer, la faible mobilité de la main droite, la faiblesse de ses jambes, un poumon effondré et la perte de 26 kilogrammes.

Il nous laisse voir les moments difficiles qu’il a traversés.

“20 jours, je n’ai pas entendu parler de moi, ils n’ont plus donné beaucoup d’espoirs pour ma famille; heureusement il existe un médicament de dernière génération et c’était mon dernier espoir, et grâce à Dieu me voici », a-t-il réitéré.

«Si vous voyez ce que j’ai vécu en moi, essayez de ne pas vous faire arriver parce que c’était une expérience très douloureuse», a-t-il déclaré.

“Espérons que nous générons une réflexion parce que les choses sont graves, le virus existe. ” Le Dr Meza Corona a annoncé.

Le médecin raconte dans une interview exclusive aux microphones Siete24, que cela a été compliqué pour le personnel médical s’occupe de la maladie causée par le Corornavirus et plus encore lorsque certaines personnes hésitent à croire que cette maladie n’existe pas.

«Beaucoup hésitent à croire que c’est Covid-19 et cela les retarde beaucoup à venir ou à s’approcher des soins médicaux, puisqu’ils sont là, ils résistent au traitement, pour comprendre que son patient est un suspect », a-t-il déclaré.

La plupart des cas mérite une hospitalisation, mais quelques jours auparavant, beaucoup d’entre eux ont été infectés en ne prenant aucune mesure sanitaire.

Pour ça, Dr. Mauricio Meza Corona, demande plus de conscience sociale; que les gens comprennent qu’il faut prendre des mesures, garder des distances, ne pas se rencontrer en ces temps de contagion.

Les cas continuent d’arriver aux hôpitaux et autant que le personnel de santé se fatigue et que les membres de la famille souffrent de ne pas pouvoir voir leur patient, conclu.

