“Là-bas, les poissons ne savent pas qui je suis.” La réponse que Tiger Woods a donnée à son amie Amber Lauria lorsqu’on l’interroge sur son penchant soudain pour la plongée sous-marine est le résumé en quelques mots de la vie d’un sportif unique, une star universelle, un enfant prédestiné, un homme accablé pour une renommée qui l’a presque détruit. Lauria est l’une des nombreuses voix qui pendant près de quatre heures divisées en deux chapitres disséquent l’ascension et la chute du meilleur golfeur de tous les temps dans Tiger, un documentaire que HBO présente ce lundi. Produit par Alex Gibney, lauréat d’un Oscar et basé sur la biographie non officielle de Jeff Benedict et Armen Keteyian, Tiger est une étude précise d’un environnement jusqu’à récemment impénétrable, une introspection pour essayer de comprendre le pourquoi de la succession de catastrophes qui Ils ont pris sa vie avant les blessures qui l’ont effacé de la carte sportive et se sont réjouis de sa résurrection. «Pression», «fardeau» et «responsabilité» sont trois mots qui reviennent souvent dans les images. Essayer de comprendre comment quelqu’un à qui on attend toujours quelque chose d’unique peut survivre à la pression exercée sur lui depuis l’âge de deux ans fait partie de la mission impossible du documentaire.

Les amis de la famille parlent de son père Earl, cette figure monstrueuse, mais sans qui nous n’aurions pas eu Tiger et Kultida, sa mère, qui lui a appris à être un «meurtrier». L’une des grandes vertus de ce film complexe et choral est que chaque fois qu’il y a quelque chose de controversé, il le traite avec distance et style. Un autre est que, dans un monde télévisuel qui tend à l’excès et avec du matériel pour 10 chapitres, Tiger est composé de deux histoires concises, pleines de matériel, qui ne se décomposent à aucun moment.

Il y a des images de ses exploits sportifs, tous soigneusement choisis pour exciter le fan et ne pas fatiguer quiconque ne se soucie pas de ce sport. Nick Faldo raconte gracieusement comment il l’a renversé à Augusta en 1997; Steve Williams, un caddie avec qui il a remporté 13 de ses 15 majors, raconte ce que c’était que d’être avec Tiger sur le terrain et comment il a cessé de parler pour toujours d’un jour à l’autre. Parce que le documentaire est aussi un décompte des cadavres, des victimes laissées sur la route. Il s’agit de Dina Parr, sa petite amie au lycée, rayée de la carte par la famille Woods avec une lettre. Aussi Rachel Uchitel, une des amantes de Tiger, stigmatisée à jamais en devenant l’image de sa dépendance sexuelle. Son ex-femme n’est pas là (pas plus que l’entraîneur qui lui a donné le swing qui le rendait invincible et qu’il a viré du jour au lendemain), mais ce sont des absences compréhensibles.

Les experts et journalistes interrogés passent de la stupéfaction à la stupéfaction. Tout le monde pensait qu’il n’allait pas se remettre de la catastrophe sociale, qu’après les blessures au dos qui l’avaient rendu pratiquement handicapé, il n’allait plus jouer. Il était là, à chaque fois, avec ce sourire forcé de Tiger Woods à nier les mécréants. Le documentaire se termine haut, avec la victoire à Augusta en 2019, le plus grand retour d’un athlète de l’histoire. Hors écran, il semble que Tiger n’ait pas encore écrit son dernier épisode.