Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est de retour avec la première de la première série sur Disney +, avec ses deux premiers épisodes, la série a montré qu’elle serait pleine de surprises, dont certaines n’étaient certainement pas attendues car un acteur de la voix révèle le retour par Quicksilver sur «WandaVision».

Avec la modification de la réalité à l’ordre du jour, comme on le voit dans les premiers épisodes, il est clair que le retour du frère de Wanda Maximoff pourrait bientôt être vu, Pietro.

Le frère jumeau de Wanda, joué par Aaron Taylor-Johnson, s’est sacrifié dans le MCU pour sauver Hawkeye et un enfant à la fin de “ Avengers: Age of Ultron ”.

Mais, apparemment, ce ne sera pas l’option pour laquelle Marvel Studios optera, car par accident un acteur de la voix révèle le retour de Quicksilver dans “ WandaVision ”.

L’acteur de doublage, Rodri Martín, est celui qui a donné la voix à Quicksilver dans la saga cinématographique “ X-Men ” en Espagne, et il a posté sur Twitter que c’était un privilège d’exprimer à nouveau Evan Peters dans le rôle de Pietro dans la production de Marvel Studios “ WandaVision ”.

Rodri Martín a non seulement supprimé le statut immédiatement, mais a également rendu son compte Twitter inactif. En outre, il a modifié son profil Instagram en privé.

Les rumeurs indiquent que Quicksilver d’Evan Peters apparaîtra dans le troisième épisode de «WandaVision» sur Disney +. Cela signifie qu’il sera techniquement le premier X-Men à apparaître dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Il est clair que les événements de ‘WandaVision’ établiront les bases du multivers Marvel, ce faisant., et avec la publication de Rodri Martín, il peut être confirmé que la série ramènera ce personnage des films Fox.

La version d’Evan Peters, en plus d’apparaître dans plus de films que Taylor-Johnson, était plus drôle et plus mémorable pour les fans pour ses scènes musicales, la date de sortie du troisième épisode de ‘WandaVision’ est le 22 janvier 2021 sur Disney + Si vous n’avez pas d’abonnement, cliquez ici.