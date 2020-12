Mexico – Le registre civil de Jalisco pourrait générer des problèmes dans la société à court terme pour les personnes qui décident de changer d’identité.

Et même à des tiers, qui ils pourraient avoir des ennuis juridiques.

Cela a été révélé dans une interview avec Siete24 news, Alejandra Márquez Coordinatrice de We are more for Life and Family, qui a souligné que les groupes minoritaires sont privilégiés avec l’idéologie du genre.

Sans considérer les risques qui est exposé à la société en violant la sécurité juridique et les relations consanguines, a-t-il déclaré.

Márquez Tovar a également affirmé que eCette mesure menace la sphère juridique de plusieurs personnes et l’État lui-même, depuis ses effets et conséquences juridiques.

Ils peuvent même suffire à mettre en danger la sécurité juridique des citoyens.

De plus, dans le cas des mineurs, viole l’intérêt supérieur de l’enfant.

Lic. Alejandra Márquez, coordonnatrice de We Are More for Life and Family

La signification du certificat de naissance ne doit pas être perdue de vue.

Dont le but principal est d’identifier toute personne sans se soucier des goûts ou testaments, est également un besoin de sécurité juridique.

Perdre cette certitude de sécurité le système juridique peut générer des problèmes juridiques, en raison de l’impact possible sur les tiers, soit par le contournement des obligations familiales ou mercantile.

Evasion de la justice, évasion fiscale, dissimulation de preuves dans les enquêtes, entre autres.

Le coordinateur de We are more for Life and Family, a averti que sur la base du droit à une identité protégée par la Convention relative aux droits de l’enfant.

Déclare dans son article 8 que Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales.

Conformément à la loi sans ingérence illégale.

Les enfants et les adolescents sont en train de développer leur capacité de décision et devraient être aidés et guidés, il est relativement fréquent que certains adolescents aient des conflits d’identité temporaires, dans lesquels ils ont le sentiment que leur identité de genre ce n’est pas égal au sexe biologique.

Dysphorie de genre, considérée comme maladie mentale dans le Manuel des troubles mentaux de l’American Psychological Association.

Il y a de nombreux risques sociaux à autoriser ces changements de manière aussi superficielle, car pour les faire, il n’est pas nécessaire aucune étude médicale ou psychiatrique ni opération chirurgicale.

Se manifester simplement la personne, qui estime que son identité de genre ne correspond pas à ce que montre l’acte de naissance.

Alejandra Márquez a souligné qu’un autre risque impliqué dans cette action est que ni il est établi qu’il y a une limite à ces changements.

Autrement dit, elles peuvent être effectuées autant de fois qu’une personne change de sexe.

Faciliter un changement aussi important pour les enfants, comme changer de sexe à un âge aussi précoce, dénote un manque d’analyse psychopédagogique de ses conséquences chez les enfants et les adolescents en affectant leur développement sain et leur avenir.

