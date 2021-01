Mexico.- Il Fonds national pour la promotion du tourisme (Fonatur) Il est confronté à un dilemme en raison de la décision et de l’attribution à venir de l’appel d’offres pour la section 5 sud du train maya, qui partira de Playa del Carmen-Tulum, en raison des profils et des difficultés que divers représentants du secteur de la construction présentent actuellement Mexique.

La liste comprend même des groupes participant à ces travaux dans le sud-est mexicain, comme l’ICA – en charge des sections 4 et 1 (ce dernier en partenariat avec Mota Engil) – et Indi (délégué pour la section 3), qui présentent des arriérés importants; tandis que Carso (responsable de la section 2) a présenté des réclamations dans des instances judiciaires contre l’institution dirigée par Rogelio Jiménez Pons.

Parmi les participants au nouvel appel d’offres de celui considéré par Fonatur comme le tronçon le plus attractif du train Maya, se trouve Powerchina International, une société chinoise et actionnaire de Sinohydro Costa Rica, qui a été récompensée en 2014 avec la centrale hydroélectrique Chicoasen II, infrastructure pour laquelle il fait actuellement l’objet d’un arbitrage international suite à la réclamation de l’entreprise costaricienne auprès de la Commission fédérale de l’électricité (CFE) pour 200 millions de pesos.

LEE AMLO supervise une section du train maya

Une autre société qui a été mentionnée comme participant possible à l’un des projets phares du gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador, est l’Assignia espagnole, qui, en raison de problèmes de liquidité, a déclaré faillite et a changé son nom en ASH.

L’OHL également ibérique enregistre des retards dans la construction du «train interurbain Mexique-Toluca, ainsi qu’une rupture de contrat sur l’autoroute Atizapán-Atlacomulco, qui a affecté les travaux pendant plus d’un an, selon la société Aleatica México. L’Unité centrale opérationnelle de la Garde nationale a même enquêté sur OHL pour corruption présumée.

La société mexicaine Caabsa – qui a un partenariat avec Sinohydro, pour les travaux à Chicoasen II, et avec OHL, pour le train Mexico-Toluca – a également des retards dans la construction de la section Observatorio-Santa Fe desdits travaux.

D’autres entreprises espagnoles qui mettraient en péril l’exécution du train maya sont Sacy, qui quitterait le Mexique en raison de problèmes financiers et du manque d’intérêt de l’administration actuelle pour les investissements privés dans les projets d’infrastructure nationaux; et Caltia Copasa, qui n’a pas pu se positionner après sa mauvaise expérience en tant que partenaire du Grupo Tradeco pour la construction de la digue Poniente de l’Extension Naturelle du Port de Veracruz. Le cas d’Acciona est également inconnu en raison des récents rapports de la Commission fédérale de l’électricité (CFE).

La section 5 du train maya a été divisée en deux segments: au nord, qui va de l’aéroport de Cancun à Playa del Carmen, avec une extension de 46,1 km et la construction de 20 passages pour piétons et 20 passages pour véhicules; et le sud, qui va de Playa del Carmen à Tulum, avec une extension de 59,1 km, ainsi que 42 passages pour piétons et 27 passages pour véhicules.

ebv