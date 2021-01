Mexico,- L’Atlético de Madrid mène le football espagnol avec 35 points. Ceux menés par Diego Simeone ont disputé 10 matchs sans perdre contre Alavés.

Le Real Madrid est invaincu en 12 matchs contre le Celta. L’équipe de Vigo, emmenée par Eduardo «Chacho» Coudet, a totalisé 16 des 18 derniers points en jeu et possède le meilleur buteur du championnat: Iago Aspas (9 buts).

La 99e édition du derby sévillan se déroulera en championnat espagnol. Séville est resté avec les 3 derniers classiques et a une différence de 16 matchs avec 46 victoires, 22 nuls et 30 défaites (151 buts pour et 120 contre).

Barcelone complètera 5 matchs contre Huesca (comprend les matchs de première division et de Copa del Rey). Les Blaugranas sont invaincus dans leur histoire avec 3 victoires et 1 nul (20 buts pour et 3 contre). Lionel Messi terminera 500 matchs en Liga. L’Argentin enregistre 451 buts et 184 passes décisives en 499 matches et est le meilleur buteur du football espagnol.

première ligue

Liverpool défendra la tête de la Premier League à la fin de la 17e journée. Liverpool a obtenu les 6 derniers centres contre Southampton et Roberto Firmino a participé à 4 des 5 derniers buts de l’histoire.

Il y aura un duel d’entraîneurs renommés entre José Mourinho et Marcelo Bielsa dans le football anglais. Tottenham et Leeds sont à égalité dans l’histoire après 80 centres dans l’élite anglaise avec 28 victoires par équipe et 24 nuls.

Chelsea et Manchester City ont 10 matchs sans match nul (4 victoires pour les Bleus et 6 pour les Citizens). Ses 2 derniers tirages ont eu lieu lors de la saison 2014/15. Chelsea et Manchester City font partie du podium de passage dans la compétition actuelle (8876 et 8953 respectivement).

Une série

Le leader solo de l’AC Milan avec 34 unités et avec une séquence sans défaite de 26 matchs en Serie A, terminera 3 matchs contre Benevento. Ils ont été mesurés lors de la saison 2017/18, où les Rossoneros n’ont pas pu gagner.

L’Inter disputera le cinquième match contre Crotone en Serie A. Les Neroazurris totalisent 7 victoires consécutives et sont en tête de la liste des buts (34) et des passes décisives (24). La dernière fois qu’ils ont remporté 8 victoires consécutives, c’était aux mains de l’entraîneur portugais José Mourinho, lors de l’édition 2008/09.

La Juventus et @Udinese disputeront le dernier match de la 15e journée de Serie A 2020/21. La Vecchia Signora est sans égal depuis 20 matches à domicile contre l’Udinese. L’Argentin Paulo Dybala a marqué 9 buts en 14 matchs contre son prochain adversaire (avec 4 doubles).

Bundesliga

Le Bayern Munich, seul leader de la Bundesliga (30 pts.), Clôturera la journée 14 contre Mainz 05, qui occupe l’avant-dernière position du classement (6 pts.) Et enregistre 297 minutes sans marquer de buts.

Robert Lewandowski (B. Munich) a remporté 17 victoires en 12 matchs et est en tête du classement de tir dans la compétition actuelle. L’attaquant polonais a marqué 16 buts lors des 15 derniers matchs contre Mayence dans le football allemand (avec des doubles en 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017).

