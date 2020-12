Mexique.- Pendant ce soir, Front froid numéro 21 Il traversera le nord du Mexique et progressivement le nord-est du pays. En interaction avec le jet stream, il provoquera des rafales de vent de 60 à 80 kilomètres par heure (km / h) en Basse Californie, Chihuahua et Coahuila, et de 50 à 60 km / h à Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas et la mer de Cortez.

La masse d’air polaire poussant vers l’avant provoquera un environnement froid à très froid dans les États qui composent la North Mesa. De même, un événement Surada est prévu, avec des rafales de 50 à 60 km / h sur les côtes de Tamaulipas et Veracruz.

Prévisions pour demain

De fortes pluies sont attendues (de 75 à 150 millimètres [mm]) au Chiapas, Oaxaca, Tabasco et Veracruz; forte (25 à 50 mm) à Puebla; averses (de 5,1 à 25 mm) à Campeche, Quintana Roo et Yucatán, et pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) à Guerrero.

Pour mercredi matin, des températures minimales de -15 à -10 degrés Celsius sont attendues, avec des gelées dans les montagnes de Chihuahua et Durango; de -10 à -5 degrés Celsius et des gelées dans les montagnes de Coahuila et Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les chaînes de montagnes d’Aguascalientes, Baja California, État du Mexique, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla et Zacatecas, et de 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées possibles dans les régions montagneuses de Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala et Veracruz.

De même, un événement Nord est prévu, avec des rafales de 80 à 100 km / h sur les côtes du golfe et de l’isthme de Tehuantepec et les côtes centrale et sud de Veracruz, et des rafales de 60 à 70 km / h sur la côte de Tabasco et Tamaulipas, ainsi que des vagues de 2 à 4 mètres (m) de hauteur sur les rives du golfe de Tehuantepec et au centre et au sud de Veracruz, et 1 à 3 m sur la côte de Tamaulipas. En Basse Californie et dans la mer de Cortez, on estime des rafales de 50 à 60 km / h.

Les conditions seront générées par le front froid numéro 21 qui parcourra l’est et le sud-est du territoire national et la masse d’air polaire qui le propulse.

Enfin, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont prévues à Guerrero et Michoacán.

La population est invitée à se tenir informée des conditions météorologiques via les pages Internet www.gob.mx/conagua et https://smn.conagua.gob.mx, sur les comptes Twitter @conagua_mx et @conagua_clima, et sur Facebook www.facebook.com/conaguamx, ainsi que dans l’application pour appareils mobiles ConaguaClima, où vous pouvez consulter les prévisions par commune.

Les prévisions météorologiques spéciales pour les zones où sont situés les hôpitaux desservant COVID-19 sont disponibles sur le lien https://smn.conagua.gob.mx/es/pronostico-meteorologico-covid-19

