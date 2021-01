Mexique.- Au cours de cette nuit et tôt le matin, le front numéro 26 se déplacera sur le sud-est du Mexique, et en interaction avec un chenal dépressionnaire à l’est de la péninsule du Yucatan, il provoquera d’intenses pluies ponctuelles (de 75 à 150 millimètres). [mm]) à Campeche, au nord du Chiapas, au Quintana Roo, au Tabasco et au Yucatán; très forte (50 à 75 mm) à l’est d’Oaxaca et au sud de Veracruz, et points forts (25 à 50 mm) à Puebla.

Les précipitations pourraient être accompagnées de chocs électriques et de fortes rafales de vent pendant les tempêtes.

La masse d’air froid qui anime le système et la traînée d’humidité générée par le jet stream polaire et subtropical maintiendront un environnement de très froid à glacial, des gelées au nord et au centre du territoire national et des bancs de brouillard dans les zones montagneuses du nord-est et l’est du Mexique.

Des chutes de neige ou de grésil sont prévues dans les montagnes de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León et dans les sommets montagneux de l’est et du centre du pays avec des altitudes supérieures à 4 200 mètres (m).

Le front numéro 26 continuera à générer un événement nord intense, avec des rafales de 80 à 100 kilomètres par heure (km / h) sur l’isthme de Tehuantepec et la côte de Veracruz, et des vagues de 3 à 5 m dans le golfe de Tehuantepec et les côtes. de Veracruz, ainsi que des rafales de 70 à 80 km / h et des vagues de 2 à 3 m sur la côte de Tamaulipas et Tabasco.

De même, des rafales de vent de 50 à 60 km / h sont prévues à Aguascalientes, État du Mexique, Durango, Jalisco, Michoacán, la péninsule de Basse-Californie (y compris la mer de Cortés) et Zacatecas.

Prévisions pour mArts

Le front numéro 26 devrait se déplacer sur la péninsule du Yucatan et le sud-est du Mexique, générant de fortes pluies à Quintana Roo; très forte au Chiapas, à l’est d’Oaxaca, au Tabasco et au sud de Veracruz; averses (de 5,1 à 25 mm) à Campeche, Puebla et Yucatán, et des pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) à Mexico, État de Mexico, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tamaulipas et Tlaxcala.

La masse d’air froid continuera à générer des événements forts à intenses du Nord avec des rafales de 50 à 60 km / h à Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas et la Mar de Cortés, en plus des vagues de 3 à 5 m de haut dans le golfe de Tehuantepec et de la côte sud de Veracruz, et des vagues de 1 à 3 m à Campeche, Tabasco et la côte de Tamaulipas.

L’environnement froid à glacé persistera avec des gelées dans les États du nord et du centre du Mexique et des bancs de brouillard dans les montagnes de l’est et du sud-est du pays. Des températures minimales de -15 à -10 degrés Celsius sont estimées avec des gelées dans les zones montagneuses de Chihuahua et Durango; de -10 à -5 degrés Celsius avec des gelées dans les hautes terres du nord d’Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora et Zacatecas; de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les zones élevées de l’État du Mexique, Guanajuato, Hidalgo, le nord de Jalisco, Puebla et Tlaxcala, et de 0 à 5 degrés Celsius et possibles gelées dans les zones montagneuses de Mexico, Michoacán , Morelos, Querétaro et Veracruz.

LEE Donald Trump déclare l’urgence à Washington

emc