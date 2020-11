Le gouvernement et l'initiative privée annoncent un deuxième paquet d'investissement

Mexico.- Après avoir annoncé le deuxième paquet d’investissement, le président Andrés Manuel López Obrador a prédit qu’avec les nouveaux travaux des 29 projets approuvés, un million d’emplois perdus avec la pandémie seraient récupérés.

López Obrador a assuré que plus de 400 000 emplois seront générés en plus des 600 000 déjà récupérés.

«Il est important que les secteurs public et privé s’unissent pour favoriser la croissance du pays, pour qu’il y ait des emplois et du bien-être. Les projets publics sont suivis dans lesquels le secteur privé, national et étranger, participe également », a déclaré le président.

Des entreprises nationales et étrangères ont été engagées pour l’aéroport Felipe Ángeles, la raffinerie Dos Bocas à Tabasco et le train maya; qui à son tour embauchent du personnel de chaque région, a-t-il commenté.

Pendant la conférence de presse au Palais National, le secrétaire aux finances, Arturo Herrera, a localisé les 29 projets d’investissement dans les différentes régions du pays, où il cherche à faire exploser l’économie.

Trois fiches ont été projetées montrant le détail des 29 projets auxquels un investissement de 228 milliards de pesos sera appliqué.

Pour sa part, Carlos Salazar Lomelín, président du Conseil de coordination des entreprises (CCE) a remercié le président López Obrador pour la participation du secteur privé avec le secteur public à la reprise économique.

«Lorsque les projets sont viables, beaucoup de travail est impliqué de la part des hommes d’affaires et des fonctionnaires pour analyser l’impact des permis, mais l’important est la reprise de l’économie. Il est très intéressant de soutenir les initiatives de collaboration. C’est quelque chose qui devient une obsession pour récupérer l’économie dans les plus brefs délais », a déclaré Salazar Lomelín.

Il a averti que si des investissements ne sont pas faits dans ces projets, il n’y aura pas de reprise de l’économie et la création de plus de 400 000 emplois. Il a annoncé qu’une troisième annonce de nouveaux travaux et projets d’investissement est déjà en cours.

