Oaxaca.— Il n’a pas été responsable de la prélature territoriale de Huautla depuis trois mois, mais Mgr Guadalupe Antonio Ruíz Urquín ressent une immense préoccupation pour le bien-être des prêtres dont il a la charge dans la difficile zone de mission nichée dans les hauts plateaux du nord d’Oaxaca.

Dès qu’il a reçu la tâche du gouvernement pastoral de la région, Ruíz Urquín a été informé que le diocèse doit couvrir les dépenses d’assurance et l’épargne retraite des prêtres: Ils sont de 483 mille pesos pour le paiement de l’assurance OCEAS (Travail des clercs en aide Solidaria), le travail interne de la Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM) qui répond aux besoins du clergé en matière de santé, de repos, de vieillesse ou d’invalidité.

La prise en charge des dépenses des bénéficiaires aurait dû être effectuée en octobre; Mais les administrateurs du programme de santé sacerdotale OCEAS ont fourni au nouvel évêque les conditions pour couvrir les frais: avancer 60% du total avant la fin de 2020 et terminer le paiement en avril 2021

L’urgence de l’évêque est de rembourser la dette avant la fin du mois avec 294 mille pesos pour que les 23 ministres qui accomplissent leur service dans la prélature aient une assurance médicale et des services d’assistance pour leur retraite; Malheureusement, le problème a un nom connu: la pandémie de Covid-19.

Dès le début de la contingence sanitaire, l’Église catholique a assumé de manière responsable le sacrifice de ne pas avoir les agglomérations paroissiales traditionnelles ou les rassemblements de dévotion massifs. Au prix des revenus de l’aumône, des allocations, des offrandes et des dons, de nombreux évêques et prêtres ont décidé de prendre soin de la santé de leurs paroissiens. Cependant, les dépenses n’ont pas été mises en quarantaine.

«Nous devons payer la vieillesse et la grande assurance médicale qui nous soutient dans les opérations délicates. Nous recherchons un moyen qui, dans cette première étape [antes de que termine diciembre] Ils nous demandent de donner 60%; et, pour avril, payez ce qui manque. C’est une urgence et une priorité, ici, dans les montagnes, beaucoup de choses sont compliquées pour nous », déclare Ruiz.

La Prélature de Huautla a été créée par le Pape Saint Paul VI en 1973 et est composée principalement des peuples d’origine mixtèque, nahuatl et mazatèque; Le 24 septembre, lorsque Ruiz Urquín a assumé le gouvernement pastoral, ses prêtres l’ont informé que la mission de la prélature se déroule «au milieu de la pauvreté des communautés, du manque de services de base, de la migration, de la manipulation, de la division et la violence “.

Mais la pandémie a causé plus d’adversité. Une petite ressource économique dont disposait le diocèse était les allocations des autres diocèses, principalement ceux qui ont des sanctuaires pour de nombreux pèlerinages:

«Ils nous offrent de l’aide pour les intentions de messe, principalement les sanctuaires de San Juan de los Lagos et de Juquila. Autrement dit, ils nous donnent des intentions de messe, ils nous donnent mille célébrations que nous distribuons au clergé et ils nous donnent cette allocation. Ils nous l’ont donné. La pandémie nous l’a enlevée. Comme il n’y avait pas de pèlerinages dans ces sanctuaires, il n’y a pas eu d’intention de messe et ils ne pouvaient pas nous les donner. Ils étaient clairs, ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas nous soutenir pour le moment. La pandémie COVID a tout effondré. Tel est le panorama ».

