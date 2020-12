Lance Armstrong a revu dans la deuxième partie du documentaire sur sa figure dans la série ESPN 30×30 les ombres de sa carrière dans le peloton professionnel et sa relation avec le monde du dopage, qui lui a fait perdre les sept Tour de France qu’il avait conquis.

Pendant son temps en tant que coureur, Armstrong a joué dans une vengeance contre des rivaux qui l’avaient attaqué lui ou son environnement, et certaines de ces «vendettas» ont eu lieu en public.

La plus importante a eu lieu lors de la dix-huitième étape du Tour de France 2004, lorsque Lance Armstrong, alors vêtu du maillot de leader jaune, est parti à la recherche d’une fuite dans laquelle se trouvait l’Italien Filippo Simeoni, qui courut alors dans les rangs de la Domina Vacanze. Après son arrivée, Armstrong fit revenir le peloton, lui tapotant le dos pour lui faire comprendre qu’il n’allait pas le laisser partir.

La raison de cette persécution était que deux ans plus tôt, en 2002, Simeoni a accusé le Dr Ferrari, alors médecin d’Armstrong, et le cycliste texan, de dopage. Certaines accusations qu’Armstrong a niées.

Dans le documentaire, Simeoni lui-même a raconté ce qu’Armstrong a dit après cette plainte. “Armstrong m’a dit” vous avez fait une grosse erreur, vous n’auriez pas dû témoigner contre le Dr Ferrari et surtout lorsque je me suis poursuivi pour diffamation. Je n’ai aucun problème, j’ai du temps, de l’argent et je peux vous détruire quand je veux. “ J’ai essayé de sortir mais Armstrong m’a dit que le peloton ne céderait pas à moins qu’il ne le fasse. J’ai ralenti par respect pour les autres coureurs. Ils n’avaient pas à s’inquiéter pour quelqu’un comme moi. “

Une action que même ses anciens collègues de l’US Postal n’ont pas compris, comme l’a expliqué Jonathan Vaughters. “Lance l’a poursuivi avec une soif de vengeance. Il s’est mis derrière lui quand il l’a attrapé et l’a raillé. Quand Armstrong et Simeone sont revenus au peloton, Lance a regardé la caméra et a fait le geste de fermer la bouche. Vous ne pouvez pas être plus méchant que cette”.

Une action qu’Armstrong a regrettée en 2013, comme l’a avoué le Texan. “Un champion ne peut pas s’abaisser à ce niveau. Je devais m’excuser. Je l’ai fait en 2013, neuf ans plus tard et il m’a dit que” pendant neuf ans, ma vie a été associée à toi. “Simeoni était un champion italien qui a remporté plusieurs courses mais seulement est rappelé pour cet épisode. Alors j’ai appris ma leçon et je me suis dit: “ D’accord, ce que vous pensiez être mauvais s’est avéré être bien pire. ” “Neuf ans plus tard, après la confession de dopage d’Armstrong à Oprah Winfrey, Simeoni était celui qui a fermé la bouche d’Armstrong, même s’il L’Italien a déclaré dans une récente interview qu’il n’avait aucune rancune contre lui: “Il mérite une seconde chance”.