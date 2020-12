Le grand symbole de la grève générale historique du 14 décembre 1988 s’est forgé en un clin d’œil. Trois secondes avant midi du soir, deux employés de RNE ont abaissé la multiprise et le signal radio, qui diffusait à ce moment-là la dernière édition du journal, a été coupé. Au lieu de cela, ils ont téléchargé un rouleau de musique. C’était le premier avertissement. À 0,02, l’un des techniciens a appuyé sur le bouton silence de la table sonore et a fait taire le bulletin d’information qu’Olga Barrio présentait sur la première chaîne de TVE. Et 11 secondes plus tard, l’image est devenue noire. Un travailleur avait perforé le fondu au noir et le mélangeur d’image est resté bloqué. Juste au moment où la vidéo s’était éteinte à Torrespaña, la lettre d’ajustement a été insérée à partir du centre de Navacerrada, qui a commencé à teinter les écrans de Madrid, Castilla y León et Castilla-La Mancha. La direction de RTVE a réagi rapidement et une minute plus tard, elle a récupéré l’émission, laissant la place à une vidéo sur le roman de Palencia pour le reste de l’Espagne. À Navacerrada, le signe coloré des preuves a continué, statique. La grève générale était en cours.

«La lettre d’ajustement a exaspéré la direction», déclare Jaime Martínez, qui a consacré un an à la compilation de témoignages sur le rôle que TVE a joué dans la grève la plus puissante de la démocratie, appelé pour protester contre un plan gouvernemental controversé pour l’emploi des jeunes. Felipe González et pour une amélioration des conditions des chômeurs, des fonctionnaires et des retraités. Martínez, 77 ans et originaire de Nepas (Soria), était alors secrétaire général de CC OO dans l’entité publique et président du comité d’entreprise de Madrid, «là où la morue a commencé». A travers une centaine d’entretiens avec ceux qui ont vécu cet épisode – y compris les responsables de RTVE il y a 32 ans – il a minutieusement reconstitué l’interruption brutale, les préludes et ses séquelles dans le livre El corte en TVE. Ainsi commença la grève générale de 1988 (Garaje Ediciones).

En prévision de ce qui pourrait arriver, certains cadres intermédiaires avaient évoqué la possibilité d’enregistrer le journal télévisé, mais ni le directeur général, Pilar Miró, ni le directeur de l’information, Julio de Benito, n’étaient favorables à la diffusion d’un espace en conserve. “Ils ont dit que cela n’avait pas de sens”, dit Martínez, qui est lié à TVE depuis 33 ans. «La direction n’a rien programmé contre la grève. Il n’a pas changé les équipes des travailleurs les plus rebelles pour les plus dociles, bien qu’il ait pu le faire. Et quand l’écran est devenu noir, en pleine diffusion du journal télévisé, Pilar Miró a serré dans ses bras le directeur de TVE, Jesús Martín, s’est mis à pleurer et a dit: «Jésus, nous ne méritons pas ça. Ils étaient convaincus que le signal ne serait pas coupé. Que, tout au plus, il y aurait des pannes dans les connexions ».

Le gouvernement avait refusé d’accepter les services minimaux. «Felipe González l’a rejeté catégoriquement. Il a dit qu’il n’allait rien nous donner », affirme l’auteur. Différente est la perception de Rosa Conde, porte-parole du ministre à l’époque, qui assure que le directeur général n’est pas intervenu dans le conflit. Rappelez-vous que dans ses conversations avec Pilar Miró, elle avait l’habitude de répondre: “Vous dites ce que vous voulez, mais je ferai ce que je pense être pratique.” Condé assure que le chef de l’entité était très jaloux de l’indépendance et que cette indépendance a toujours été respectée par le gouvernement.

Malgré le fait qu’à minuit, tous les yeux étaient tournés vers TVE, le comité de grève n’avait pas l’intention de couper l’émission, dit Martinez. «CC OO ne nous a jamais rien demandé. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’UGT et notre objectif était de nous mettre d’accord sur des services minimum avec des actualités réduites et une lettre d’ajustement. La direction a compris que cela nous donnait la grève avant qu’elle ne commence. L’obsession du gouvernement était que l’écran était vivant. Nous avons trouvé que c’était un abus et le personnel s’est réchauffé. Mais nous avons seulement proposé qu’à midi les gens quittent leur poste. De cette façon, ils ne pouvaient pas nous accuser de sabotage ».

Cris et pression

Juste au moment où le journal télévisé rapportait que la programmation de TVE resterait dans son intégralité, bien que sans publicité, la coupure s’est produite. «Dans le hall de Torrespaña, le compte à rebours de dix secondes a commencé. 400 personnes criant. C’était une pression insupportable même pour les plus calmes. Mais le plan n’était pas de frapper le silence, mais de se lever et de partir ».

Entassés dans les bureaux, les managers ont observé la situation avec incrédulité. À l’aube, une nouvelle série de conversations a commencé. «Ce fut une négociation difficile. Nous voulions convenir qu’il n’y aurait pas de licenciements ni de sanctions, mais l’entreprise résistait », déclare Martínez. Deux semaines plus tard, tout a changé. «Le 31 décembre, le chef de cabinet de TVE a tenu une réunion avec Pilar Miró et avec le directeur de la chaîne dans laquelle ils ont convenu qu’il n’y aurait pas de licenciements. Ils ont ouvert une bouteille de champagne et ont grillé.

La télévision a été un déclencheur efficace, mais Martínez soutient que D-14 aurait eu le même succès. «C’était le coup final, qui aurait pu influencer la fermeture de magasins ou d’hôtels, mais la grève était très bien organisée. La presse s’est arrêtée le 13 et une centaine de journaux n’ont pas paru ». Malgré tout, la coupure TVE a été le symbole d’un jour où, comme l’exprimait le chef du CC OO Chema de la Parra, «même les horloges se sont arrêtées».