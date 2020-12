Mexique.- Dans le but de protéger les créateurs de marques et d’inventions, de promouvoir un développement économique inclusif et de proposer des propositions innovantes, le Mexique a publié la nouvelle loi fédérale sur Protection de la propriété industrielle (LFPPI).

Maintenant le LFPPI accorde des pouvoirs à l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI), en tant qu’autorité fiscale, pour protéger les droits de propriété intellectuelle des créateurs et des créateurs et pour appliquer directement des sanctions efficaces à ceux qui les violent.

L’initiative est entrée en vigueur le 5 novembre et la loi sur la propriété industrielle a été abrogée et permettra principalement aux utilisateurs de résoudre les conflits plus rapidement à moindre coût.

Mais qu’est-ce qui change avec cette nouvelle loi? Auparavant, l’enregistrement d’un brevet auprès de l’IMPI nécessitait de présenter la documentation en personne et, dans certains cas, d’apporter des clarifications.

Désormais, le nouveau programme, brevet en ligne, est envisagé, qui permet de numériser les processus de demande de brevet, de demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel, ainsi que son suivi, le tout pouvant se faire en ligne. signer les demandes par voie électronique.

L’outil fédéral permettra désormais de réclamer devant l’IMPI le paiement des dommages-intérêts découlant de l’atteinte aux droits de propriété industrielle. Auparavant, ces actions étaient réservées aux tribunaux judiciaires et une procédure administrative préalable était requise.

En outre, la disposition prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 21 millions de pesos et, selon les circonstances, la fermeture, l’emprisonnement et une peine de dommages-intérêts équivalant à au moins 40% des ventes de ceux qui en bénéficient illégalement peuvent être ajoutés. .

Désormais, par l’intermédiaire de l’IMPI et directement, les créateurs et les petites et grandes entreprises auront la certitude juridique de protéger leurs marques, produits, entreprises, lorsqu’ils se sentent violés.

Directement, l’IMPI peut intervenir, pour cela, cet Institut a indiqué qu’il tient ses plateformes électroniques à jour pour se conformer à la nouvelle loi, et offrir un accès aux informations sur les droits de propriété industrielle de manière claire, rapide, simplifiée et transparente.

La nouvelle loi place également le Mexique au premier plan en se conformant à ses engagements en matière de propriété industrielle de l’Accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) et le Traité global et progressif de partenariat transpacifique (TIPAT).

De cette manière, le Mexique pourra moderniser son cadre juridique pour promouvoir l’innovation.

