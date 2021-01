Mexico – Lors de la conférence sur la santé au Palais national, le ministère de la Santé; a signalé 21366 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus élevé de la pandémie au Mexique, pour un total de un million 609 mille 735 cas confirmés.

Il faut se rappeler que Le chiffre maximum précédent s’est produit le 14 janvier, lorsque 16 000 468 nouvelles infections ont été signalées, de sorte que le pays a deux enregistrements consécutifs.

De plus, la dépendance Federal a rapporté que 1 0106 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de décès à 139 022.

Depuis le début de la pandémie au Mexique qui a débuté fin février, quatre millions 052 mille 143 patients ont été étudiés avec un taux de positivité de 45%, a rapporté le chef de la promotion de la santé, Ricardo Cortés Alcalá, lors d’une conférence de presse.

Parmi les patients étudiés, il y a un million 609 mille 735 qui ont été testés positifs pour l’infection virale.

Alors que, deux millions 023 mille 489 cavec un résultat négatif et 418 919 qui restent des cas suspects.

En outre, un million 199 mille 810 patients sont classés comme des personnes rétablies.

États avec les plus l’occupation des lits sont CDMX (90%), Hidalgo (86%) et Guanajuato (84%).

En revanche, six états s’accumulent plus de 70% d’occupation de l’hôpital, 10 se situent entre 50% et 69% et les 16 autres sont en dessous de 50% D’occupation.

Alors que 10 états sont Ils gardent une lumière rouge épidémiologique, 19 sont sur une lumière orange, deux sont jaunes et seul Campeche reste vert.

Avec ces données, le Mexique reste le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde et c’est le treizième pays au monde en termes de nombre d’infections, selon l’Université Johns Hopkins.

