Washington.- Ce mardi le premier cas de la nouvelle souche de Covid-19 importée du Royaume-Uni a été enregistré chez un jeune homme entre 20 et 30 ans dans la ville du Colorado aux États-Unis.

C’est une souche plus contagieuse, on pense qu’il s’agit d’une variante du coronavirus et qu’au moment où elle est connue circule au Royaume-Uni.

Le patient n’a pas voyagé ces derniers mois, donc les médecins pensent que la souche circule déjà aux États-Unis.

“Ce n’est certainement pas la souche dominante, mais je ne serais pas surpris si elle est déjà là”, a déclaré l’épidémiologiste Anthony Fauci il y a quelques jours.

Les responsables de la santé ont mis en garde contre cette possibilité pendant des jours face aux déplacements constants entre le Royaume-Uni et plusieurs villes américaines.

De son côté, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a expliqué que les autorités «travaillent pour empêcher l’avancée du virus et le contenir à tous les niveaux».

Il a noté dans un communiqué que tous les contacts du jeune homme infecté sont recherchés pour les mettre en quarantaine.

Cette nouvelle souche est 70% plus contagieuse que la “originale” mais ne s’est pas avérée plus mortelle.

Il a également été signalé dans la matinée qu’il avait été détecté au Chili après l’arrivée d’une femme qui s’était rendue à Londres.

Des cas avec la nouvelle variante ont été détectés dans les pays européens comme l’Espagne et la France et les asiatiques comme le Japon, Singapour et l’Inde.

Le Royaume-Uni a enregistré mardi un nouveau record d’infections – plus de 53 000 cas – et plus de 2 300 hospitalisations.

