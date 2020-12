Mexico.- Le ministère des Relations extérieures (SRE) a déclassifié comme réservé la note diplomatique que le gouvernement mexicain avait envoyée aux États-Unis concernant l’arrestation de l’ancien secrétaire à la Défense nationale, Salvador Cienfuegos.

Le président Andrés Manuel López Obrador a demandé au ministère des Affaires étrangères de ne pas réserver les informations contenues dans la note diplomatique envoyée aux États-Unis le 28 octobre.

Compte tenu de cela, Roberto Velasco Álvarez, directeur pour l’Amérique du Nord du ministère des Affaires étrangères, a publié le document via Twitter.

Conformément aux instructions du président @lopezobrador_ et dans le respect du principe de la publicité maximale, la note diplomatique envoyée au gouvernement des États-Unis le 28 octobre 2020 concernait l’arrestation du général Ret. Salvador Cienfuegos. pic.twitter.com/l9aUrU8qa6 – Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) 21 décembre 2020

La lettre se lit comme suit: «Le gouvernement mexicain est autorisé à souligner que, conformément aux instruments signés par les deux pays et aux accords de coopération en matière de sécurité, la relation avec le gouvernement des États-Unis se caractérise par l’existence de liens solides de confiance et de coopération, il est donc surprenant pour ce gouvernement que les mécanismes formels d’échange d’informations et de coopération disponibles dans le cas en question aient été contournés ».

Je réponds à quelques questions: Comme il s’agit d’une note diplomatique verbale, elle n’a pas de signature mais une signature et le format et ses éléments sont définis dans nos propres manuels de protocole et dans la pratique internationale. Https://t.co/GYMo4jzx1Ihttps: //t.co/ adqmPysemu – Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) 21 décembre 2020

Il faut se rappeler que le ministère des relations extérieures a réservé pendant cinq ans la note diplomatique envoyée le 28 octobre au gouvernement des États-Unis; où il a exprimé son mécontentement car les autorités mexicaines n’ont pas été alertées des enquêtes sur le trafic de drogue contre le général Salvador Cienfuegos Zepeda.

L’ancien secrétaire à la Défense nationale a été arrêté le 15 octobre à Los Angeles, Californie, États-Unis.

Cienfuegos Zepeda a passé 34 jours en prison et est retourné au Mexique; après que le bureau du procureur général et le ministère de la Justice aient conclu un accord pour faire l’objet d’une enquête dans notre pays.

ebv