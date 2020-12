Mexico.- Dans deux semaines, la vaccination commencera au Mexique et le secteur de la santé a déjà conçu les programmes pour qu’ils se déroulent selon une stratégie militaire à laquelle tous les secteurs participeront; pour lesquels 20 milliards de pesos ont déjà été autorisés à financer 19 vaccins différents auxquels la population aura accès.

Accompagné du Cabinet de la Santé, le président Andrés Manuel López Obrador a présenté le plan de vaccination contre la pandémie Covid-19.

Jorge Alcocer, chef du ministère de la Santé; le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell, ainsi que le chancelier Marcelo Ebrard Casaubon, ont annoncé que les agents de santé seront les premiers à recevoir le vaccin d’ici deux semaines.

«Le monde a attendu le vaccin contre SRAS-CoV-2 pour atténuer l’impact de la pandémie. La stratégie implique un autre grand défi, dans lequel la gestion et l’administration des brochures de vaccins et la disponibilité limitée du vaccin dans tous les pays se démarquent », a expliqué Alcocer Varela.

Pour documenter l’importance du vaccin pour contenir la pandémie au Mexique, Hugo López Gatell a déclaré que “le vaccin ouvre un horizon d’espoir”, et une autre des mesures pour faire face à la pandémie et qui devrait être complétée par les mesures qui ont été effectuées jusqu’à présent.

López Gatell a indiqué qu’il y a beaucoup d’incertitude qui accompagne la pandémie, et des spécialistes des droits de l’homme, de la santé publique et d’autres scientifiques participent au plan de vaccination pour établir les cadres de référence pour le champ d’application du vaccin, qui est tout un processus, pas seulement un produit, mais un instrument pour maîtriser l’épidémie.

Marcelo Ebrard a présenté un aperçu de l’accès anticipé à 19 projets de vaccins et de la signature d’accords avec diverses entreprises telles que AstraZeneca, Pfizer, Cansino et Moderna, entre autres pour l’acquisition progressive, telles qu’elles se produisent au Mexique et dans d’autres pays.

«La première avancée de l’alliance internationale des vaccins avec l’OMS pour accélérer les achats. Le Mexique a été le premier pays à rejoindre 19 projets de vaccins internationaux auxquels il a accès, comme AstraZeneca, Pfizer et Cansino, entre autres Covac, bref, le Mexique a obtenu un accès rapide à l’acquisition de vaccins ».

Il a réaffirmé que le Mexique était devenu l’un des pays qui commenceront la vaccination en décembre, ce qui était la préoccupation présidentielle.

Trois accords ont été signés avec Pfizer, Cansino et AstraZeneca, une fois qu’ils ont été approuvés par la FDA et Cofepris au Mexique et on s’attend à ce qu’ils soient approuvés en temps opportun.

Dans un premier temps, il y aura 250 mille doses puis 34,4 millions de doses à appliquer à partir de janvier et se poursuivra pour le reste de 2021, a conclu Ebrard Casaubon.

Le ministre des Affaires étrangères Ebrard a déclaré qu’avec un plan de vaccination contre Covid, ce serait une réalité qu’il soit appliqué à tous les Mexicains: mission accomplie, a-t-il déclaré.

