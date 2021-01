Mexico.- Marcelo Ebrard Casaubón, secrétaire aux relations extérieures, a signalé qu’il existe des contrats pour l’achat du vaccin Spoutnik V à la Russie; et celui d’AstraZeneca, qui sera conditionné au Mexique.

AstraZeneca est également en cours d’approbation par la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris), qui comme les autres, est dans sa phase 3 d’essais en laboratoire.

5 millions 44 mille 650 doses de Pfizer sont souscrites; 6 millions 950 milliers de CanSino et 2 millions d’AstraSeneca.

Ebrard Casaubón a indiqué que de ce qui reste de janvier à mars, Pfizer enverra 5 millions 44 mille 650 doses, tandis que dans la dernière semaine de janvier et les deux premiers de février, ils commenceront à recevoir les doses contractées avec des expéditions hebdomadaires de 781 mille. 950 doses.

Alors que CanSino enverra 6 millions 950 mille doses du 1er au 5 février, sur les 6 millions 950 mille convenus.

Il a également déclaré que le Mexique accélère avec le gouvernement russe l’achat de 12 millions Dose de Spoutnik-V pour vacciner 6 millions de personnes. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a que 7 millions 400 000 doses convenues.

Ebrard Casaubón a annoncé que la semaine prochaine 400 000 doses du vaccin Spoutnik V seront reçues pour un total de 21 millions 394 000 doses de vaccins convenus et signés.

LEE America effectuera des tests supplémentaires pour détecter Covid-19

Pour donner une idée de l’efficacité et de la sécurité du vaccin du laboratoire CanSino, en association avec l’Institut de biologie de l’Académie chinoise des sciences médicales militaires, Ebrard a expliqué qu’il est basé sur un vecteur, un virus du rhume appelé Ad5.

Leurs études de phase 1 ont été publiées dans The Lancet en mai et la phase 2, publiée en juillet, a démontré que le vaccin produisait une forte réponse immunitaire et, dans un mouvement sans précédent; l’armée chinoise a approuvé son utilisation en juin comme «médicament particulièrement nécessaire».

Le ministre des Affaires étrangères Ebrard a déclaré que CanSino avait commencé ses études de phase 3 au Mexique et dans plusieurs pays, dont le Pakistan, la Russie et le Chili en août.

Alors que l’efficacité du premier vaccin russe contre Covid-19 est de 91,4%, selon l’analyse finale du point de contrôle des données publiée par le Centre national de recherche en épidémiologie et microbiologie (Centro Gamaleya) du ministère de la Santé de la Fédération de Russie et du Fonds russe d’investissement direct.

En plus de la Russie, le vaccin Spoutnik V a reçu des autorisations d’urgence dans 7 autres pays: l’Argentine, la Bolivie, le Venezuela, la Serbie, l’Algérie, la Palestine et le Paraguay.

Le vaccin «Sputnik V» et le vaccin CanSino n’ont pas encore été approuvés par Cofepris, mais ils ont déjà la documentation prête pour qu’ils soient approuvés et appliqués dès que possible au Mexique, a déclaré Ebrard.

«Pour synthétiser. Pfizer est produit hors du Mexique, nous l’apportons de Belgique via les États-Unis, autorisé dans notre pays. CanSino, pour être autorisé, finissant sa phase 3. AstraZeneca autorisé et pour commencer le conditionnement au Mexique, remplissage final. Et Sputnik V pour avoir été autorisé au Mexique conformément à la réglementation Cofepris », a-t-il conclu.

ebv