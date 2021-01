Mexique – Afin de contenir l’épidémie de la maladie hémorragique virale du lapin de type 2 (EHVC-T2), le Service national de la santé, de la sécurité et de la qualité de l’agroalimentaire (Senasica) a ordonné l’application immédiate du vaccin d’urgence, dans le cadre du Dispositif national d’urgence pour la santé animale (DINESA) lancé le 26 juin 2020.

Les techniciens de la Commission Mexique-États-Unis pour la prévention de la fièvre aphteuse et autres maladies exotiques des animaux (CPA), de la Direction générale de la santé animale, sise hier à Texcoco, État du Mexique, le premier cas en dehors des zones reconnues infectées dans les États de Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí et Aguascalientes.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a pris la décision de commencer la vaccination car ce nouveau cas d’EHVC-T2 à Texcoco met en danger la plus importante zone de lapins du pays, une activité qui fait vivre des milliers de producteurs à petite échelle.

Ces derniers mois, des experts de Senasica et du producteur national de produits biologiques vétérinaires (Pronabive) ont développé le vaccin qui sera appliqué gratuitement en phase d’urgence, toujours sous la supervision d’un vétérinaire zootechnique avec une licence professionnelle.

Afin de protéger la production de lapins, deux stratégies de vaccination ont été établies dans le cadre de la DINESA:

Le premier vise à protéger les reproducteurs des élevages de lapins commerciaux, situés dans les États touchés et voisins, pour lesquels les propriétaires doivent se rendre aux représentations de l’État de Senasica pour enregistrer et obtenir le vaccin.

La deuxième stratégie consiste pour les vétérinaires officiels à appliquer le vaccin dans les fermes voisines à la ferme infectée par EHVC-T2.

Senasica informe les éleveurs de lapins que cette nouvelle maladie virale, qui tue les lapins et les lièvres et n’affecte pas les humains, se propage rapidement par les lapins infectés, vivants ou morts, ainsi que par les vêtements, divers ustensiles et aliments contaminés – par exemple de la luzerne -, ils devraient donc prendre des précautions extrêmes.

L’organisme agricole conseille aux producteurs d’appliquer les mesures suivantes:

• N’apportez pas de nouveaux animaux dans les clapiers.

• Ne laissez personne qui a des lapins entrer dans vos clapiers ou rendre visite à d’autres.

• Avant d’entrer dans les espaces où vous gardez vos animaux, vous devez vous laver et désinfecter les mains et changer de vêtements et de chaussures pour des vêtements de travail.

• Si vous observez une mortalité chez vos lapins, informez immédiatement Senasica. Ne vendez aucun animal. Enterrez ou incinérez les cadavres et leurs déchets. Vous ne devriez jamais les jeter, car cela perpétue le cycle de transmission des maladies.

Le Senasica dispose en permanence du numéro de téléphone 800 751 2100 pour répondre à des questions ou recevoir des notifications sur la mort de lapins. Il a également l’application AVISE, qui fonctionne à partir de téléphones portables.

L’agence agricole a souligné que tous les services fournis dans cette phase d’urgence sont gratuits.

Cette maladie exotique pour le Mexique, a été présenté l’année dernière dans la municipalité de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, et s’est déplacé territorialement à travers les lapins sauvages et les lièvres, pour lesquels DINESA a été lancé en juin 2020.

On estime qu’au niveau national, la production de viande de lapin dépasse 15 mille tonnes par an, qui proviennent de Puebla, État du Mexique, Tlaxcala, Morelos, Mexico, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo et Jalisco.

L’État du Mexique est la principale entité du pays dans la production de viande de lapin, avec un inventaire de 65 000 ventres. 1 500 familles mexicaines se consacrent à cette activité. Les zones de production et de commercialisation les plus élevées sont l’est, principalement les municipalités d’Amecameca, Texcoco et Teotihuacán, et celle de la vallée de Toluca, à Jilotepec et Atlacomulco.

La viande de lapin est jusqu’à 20% moins chère que le bœuf, et contient entre 20 et 25 pour cent de protéines, est hautement digestible et faible en gras et en cholestérol.

Les sous-produits tels que le jambon, la saucisse, le salami, le chorizo, entre autres aliments, sont fabriqués à partir de la viande de cet animal.

