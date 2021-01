Mexique.- Dans les prochaines heures, des pluies ponctuelles intenses (de 75 à 150 millimètres [mm]) dans les zones du Quintana Roo, et de très fortes pluies (de 50 à 75 mm) dans les localités du Chiapas, à l’est d’Oaxaca, Tabasco, sud de Veracruz et Yucatán, causée par le front froid numéro 26, qui s’étendra sur la péninsule du Yucatán et le sud-est du Mexique.

De son côté, la masse d’air froid qui anime ce système frontal maintiendra l’environnement du froid au glacial avec des gelées dans les zones hautes d’entités du nord et du centre du pays, ainsi que des bancs de brouillard dans les zones montagneuses de l’est et du sud-est du territoire national.

De même, l’événement Nord se poursuivra avec des vents de 80 à 90 kilomètres par heure (km / h) dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec; de 60 à 70 km / h sur la côte de Veracruz, et avec des rafales de 50 à 60 km / h sur les côtes de Campeche, Tabasco et Tamaulipas.

L’événement Nord favorisera des vagues de 3 à 5 mètres (m) de hauteur significative dans le golfe de Tehuantepec et la côte de Veracruz, et de 1 à 3 m sur les côtes de Campeche, Tabasco et Tamaulipas.

Tôt mercredi matin, la masse d’air associée au front sera renforcée par une nouvelle masse d’air froid, pour laquelle l’événement Nord persistera de fort à intense sur le versant du golfe du Mexique et dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec.

Le front numéro 26 devrait se déplacer ce mercredi sur la péninsule du Yucatan, maintenant les conditions de très fortes pluies occasionnelles dans les zones du Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, sud de Veracruz et Yucatán, et points forts (25 à 50 mm) dans l’est d’Oaxaca. Ces précipitations peuvent être accompagnées de décharges électriques et de fortes rafales de vent pendant les tempêtes.

emc