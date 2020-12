Mexico.- L’INEGI a présenté les résultats de l’étude d’impact économique E Covid, où elle a révélé l’impact économique de la pandémie et la démographie des entreprises d’avril à septembre.

Parmi les données les plus pertinentes, l’enquête a révélé qu’environ 1 149 000 personnes ont cessé de travailler dans les unités économiques.

Ce qui en résumé met en évidence une baisse du personnel en emploi de -19,68%. Soit en raison de la réduction du personnel, soit de la fermeture d’établissements.

L’E Covid-IE a montré que 87% des entreprises au Mexique ont subi des dommages dus à la pandémie.

«Sur 4,9 millions d’établissements, 79% du total ont survécu. Résultat: un million d’entreprises ont disparu ces mois-ci, 21% de mai à septembre », a expliqué Julio Santaella.

Cependant, il a signalé que 619 000 nouveaux établissements étaient nés; donc au total il y a eu une diminution de 8,1% des unités de production. Avec le plus grand impact sur les micro et petites entreprises qui sont les plus touchées au monde.

En 2019, l’INEGI avait enregistré 6,3 millions d’unités économiques, mais dans cet échantillon d’août 2020, ils ne travaillaient qu’avec 4,9 millions, supprimant les ruraux et d’autres établissements tels que les «très grands».

Dans le cas du CDMX, un pourcentage de 9,1% a été enregistré dans les créations d’établissements et près de 20% dans les fermetures d’entreprises; donnant une proportion double de fermetures que de créations d’entreprises.

Concernant l’adaptation des entreprises à la nouvelle réalité, 45% ont leurs salariés dans leur bureau à domicile et envisagent de l’adopter définitivement. Comme la diversification des chaînes d’approvisionnement qu’ils ont adoptée à cause de la pandémie.

Dans le monde, on estime que 150 millions de personnes entrent dans la pauvreté, a informé Ernesto López Cordoba, directeur de la pratique, des finances, de la compétitivité et de l’innovation à la Banque mondiale.

Qui a également assuré que les plus touchées étaient les petites et micro-entreprises avec une baisse de plus de 50% de leurs ventes.

D’autre part, il a rapporté que 34% des entreprises utilisaient davantage les plates-formes numériques, afin de s’adapter aux demandes apportées par la pandémie de Covid-19. Et 21% ont innové dans de nouveaux produits.

Cela pourrait vous intéresser: l’impact économique de Covid-19 sera plus important dans les économies émergentes