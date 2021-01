Mexico.- Face à la plus grande élection de l’histoire, le Mexique a l’opportunité de se positionner une fois de plus comme une référence mondiale de stabilité démocratique à un moment où la pandémie génère peur et incertitude, a assuré le président conseiller de l’Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

«Nous avons l’occasion de défendre notre vocation démocratique et d’honorer ainsi la lutte de millions d’hommes et de femmes mexicaines qui se sont engagés à démocratiser notre pays. Les élections doivent être un moment de répit », a-t-il déclaré.

Cordova Vianello Il a souligné l’importance que la société, les autorités des trois niveaux de gouvernement et toutes les forces politiques du pays assument l’engagement de renforcer et de consolider la démocratie lors des élections les plus importantes et les plus complexes qui auront lieu le 6 juin.

LEE Cette année, les plus grandes élections de l’histoire se tiendront au Mexique

Il a rappelé les réformes et les changements politiques qui ont eu lieu tout au long de 40 ans d’histoire, qui ont permis aux citoyens aujourd’hui de disposer d’un instrument efficace pour soutenir une option politique, la prendre et la maintenir au pouvoir ou l’expulser de la fonction publique.

La pandémie pose un plus grand défi

La pandémie Covid-19, a-t-il dit, représente un défi supplémentaire pour l’organisation des élections et a contraint l’INE à mettre en œuvre une série de protocoles afin que les élections ne deviennent pas un facteur d’amplification des infections et de celles qui Son efficacité a été prouvée lors des élections du 18 octobre dernier.

En ce sens, il a affirmé que les élections seraient le moment idéal pour débattre des grands problèmes nationaux et des réponses qui peuvent être construites contre eux à partir de la politique, y compris l’incertitude et la peur qui ont entraîné la pire pandémie du siècle dernier.

«Le défi en 2021, non seulement pour l’autorité électorale, mais aussi pour la société et l’État dans son ensemble, sera de faire en sorte que la polarisation n’entraîne pas la simple disqualification et la délégitimation des positions de l’autre, car cela pourrait conduire à la rupture des canaux institutionnels de notre démocratie », a-t-il prévenu.

ebv