Mexique.- Le Secrétariat de l’agriculture et du développement rural, en collaboration avec la Commission nationale de l’aquaculture et des pêches (Conapesca) et le Institut national des pêches et de l’aquaculture (Inapesca), déterminé à prolonger de 15 jours la saison de capture du poulpe rouge ou maya dans les eaux marines de juridiction fédérale des États de Campeche, du Yucatán et du nord du Quintana Roo, à des profondeurs allant jusqu’à 12 mètres de la côte du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes.

La date de la mise en place de l’interdiction est repoussée du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2021, conformément à ce qui a été publié ce mardi 15 décembre au Journal officiel de la Fédération (DOF), pour entrer en vigueur.

Agriculture et Conapesca répondent à la demande formulée par les producteurs de poulpe rouge lors de la réunion du Conseil d’État de la pêche et de l’aquaculture du Yucatán, qui s’est tenue le 30 novembre de cette année et à laquelle ont participé les représentants de la pêche de l’entité, Campeche, et Quintana Roo.

La résolution de l’extension de l’interdiction du poulpe rouge, à partir du niveau fédéral, a été faite sur la base d’une étude technique réalisée et validée par Inapesca, qui est passée par la Direction générale de la gestion des pêches et de l’aquaculture, et le service juridique de Conapesca.

Dans cette décision, la situation de l’état des niveaux de prises de poulpe a été prise en compte, ce qui a eu un effet négatif à la fois en raison des restrictions à la mobilité dues aux mesures de contrôle de la pandémie de SRAS-CoV-2 (Covid-19 ), ainsi que les phénomènes météorologiques qui ont affecté la région cette année.

Selon la publication officielle, la modification du début de la période de fermeture établit le début à compter du 1er janvier 2021, avec lequel les pêcheurs auraient 15 jours supplémentaires pour profiter de ladite ressource jusqu’au 31 décembre, 2020, ce qui leur permettra de profiter à leur économie et aux chaînes de valeur qui en dépendent.

Selon le Loi générale sur la pêche et l’aquaculture durables, Conapesca a le pouvoir d’établir les mesures administratives et de contrôle auxquelles doivent être soumises les activités de pêche commerciale des espèces de poulpes dans les eaux de compétence fédérale du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes, afin de favoriser leur utilisation durable.

La ressource de poulpe rouge ou maya est réglementée selon la recommandation faite par Inapesca, par l’intermédiaire de la Direction générale adjointe de la recherche halieutique de l’Atlantique, sur la base de l’analyse des risques de pêche pour cette pêcherie en 2019, publiée dans le DOF du du 28 juillet 2020.

Avec ces mesures, le gouvernement mexicain évalue l’importance de la pêche au poulpe dans le Golfe du Mexique et mer des Caraïbes, qui est l’une des plus importantes en raison de son volume et de sa valeur économique, provenant de son fort potentiel d’exportation vers l’Union européenne: les États du Yucatán et de Campeche Ce sont les principaux producteurs du pays, à eux seuls, ils génèrent 91 pour cent de la production de notre pays.

LIRE Qu’est-ce que les Mexicains ont vu sur Netflix en 2020?

emc