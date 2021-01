Ecatepec. Le personnel gouvernemental d’Ecatepec, dans l’État du Mexique, a expulsé quatre parties, suspendu quatre bars, un point de vente de bière, quatre chelerías et un billard qui violaient les mesures sanitaires.

Au cours des opérations, menées au cours du week-end, 6 personnes ont été arrêtées et référées au ministère public et aux bureaux de conciliation.

Dans le cadre des opérations menées par le personnel du gouvernement municipal, le week-end dernier, 16 événements sont intervenus au cours desquels les mesures sanitaires de prévention des infections à Covid-19 n’ont pas été respectées; surtout en raison de l’agglomération de personnes et d’établissements qui ont violé la restriction sur la vente de boissons alcoolisées.

Les vacances de décembre de LEE ont augmenté les hospitalisations pour Covid-19

Dans la rue Yucatán, dans le quartier de Santa Clara Coatitla, vendredi soir, plusieurs personnes se sont barricadées à l’intérieur d’une maison où elles vendaient des boissons alcoolisées sans accréditer les permis correspondants; trois personnes ont été arrêtées et présentées à l’officier qualifié, qui a tenté d’empêcher l’enlèvement d’une camionnette contenant des caisses de bière et des annonces de vente, qui a également attaqué le personnel du gouvernement municipal.

Cette nuit-là, une réunion à laquelle plus de 10 personnes ont participé a été dispersée sur Central Avenue; et suspendu un établissement avec la vente de “micheladas”, avenue Valle del Júcar, quartier Valle de Aragón Tercera Section; en plus d’avertir les gestionnaires d’une taqueria à Guadalupe Victoria, où ils ont servi les clients sur place; en plus de retirer un gonflable installé sur la voie publique du quartier Ejidal Emiliano Zapata.

Des employés des secteurs de la protection civile, du développement urbain et du développement économique ont participé à l’opération, entre autres; qui, samedi soir, a placé des timbres de suspension sur les bars El Zahuán, situés rue Naranjos dans le quartier Mathzi II, et Roy Beer, dans le quartier Luis Donaldo Colosio.

En outre, les employés municipaux ont refermé les établissements Bar Tekees, Rinconada de Aragón et La Vikinga à Santa María Tulpetlac; où trois personnes ont été arrêtées et présentées au ministère public pour leur participation probable au bris des scellés officiels.

Dans le quartier El Progreso de Guadalupe Victoria, la brasserie «La Pasadita» a été suspendue; et trois “chelerías” retirées dans les colonies Renacimiento d’Aragon, Valle de Anáhuac et Villas de Ecatepec.

Ceux qui assistaient à une fête de 15 ans dans le quartier des Héroes de Granadita, animés de musique mariachi, étaient également dispersés; une autre célébration avec un groupe de Sinaloan dans le quartier Valle de Anáhuac et une autre fête d’anniversaire dans le quartier Mathzi II.

De même, un billard qui fonctionnait à huis clos et avec des gens qui surveillaient l’extérieur pour alerter l’arrivée des autorités a été suspendu; où il y avait environ 20 personnes qui buvaient également des boissons alcoolisées.

