Dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), le dieu asgardien de la tromperie a fait des choses assez impitoyables, mais le moment le plus pervers de Loki n’a pas encore été vu.

Le méchant était la raison pour laquelle les Avengers se sont rencontrés pour la première fois après tout, apportant des menaces à la Terre. et des dangers que l’humanité n’a jamais vus auparavant à l’échelle mondiale.

Non seulement cela, mais il a essayé à plusieurs reprises d’essayer de vaincre son frère Thor et a cherché son propre pouvoir et sa domination, bien qu’il finirait par être racheté dans “ Thor: Ragnarok ” juste avant d’être liquidé par Thanos dans “ Avengers: Infinity War ”.

Une nouvelle version alternative de Loki sera présentée dans sa propre série Disney +, qui conservera sans aucun doute encore une certaine obscurité. Avec cela, on pourrait voir le moment le plus pervers de Loki, celui qui pourrait être vu dans les pages de Marvel Comics n’a pas encore atteint le MCU.

Quand Norman Osborn a fait l’attaque du Vide d’Asgard pendant l’événement “ Siege ”, Loki a fini par se sacrifier pour sauver Asgard, prétendant être un héros et demandant à Thor de le venger.

Plus tard, Thor finirait par trouver un Loki réincarné sous la forme d’un jeune homme avec seulement une partie de sa mémoire intacte, car Loki avait Hela effacer son nom du livre de Hel, lui permettant de continuer à vivre sous une nouvelle forme.

Thor finirait par ramener Kid Loki à Asgard, bien que personne dans le royaume ne lui fasse confiance, le poussant à faire tout son possible pour rendre son frère fier.

Cependant, Kid Loki a fini par se retrouver face à face avec un écho de son passé plus ancien, bien qu’il l’ait d’abord rejeté., l’ancienne version de Loki liquiderait la plus récente, prenant sa place avec ses tendances sombres et corrompues d’origine.

Rien de tel n’a été vu dans le MCU jusqu’à présent, mais Kid Loki peut apparaître dans la série Disney +, car le voyage dans le temps est un facteur majeur dans l’intrigue de la série.

La date de sortie de “ Loki ” est inconnue jusqu’à présent, mais on pense qu’elle est en mai 2021.