Le mot fuck (fuck, en anglais) est au centre du cerveau, son endroit le plus profond, le plus émotionnel et évolutif. C’est une zone que nous partageons avec d’autres primates, avec des mammifères et des lézards. Là vous pouvez trouver le mot «fuck» et, en général, tous les mauvais mots que nous disons sans penser aux moments d’impression, celui dans lequel vous vous cognez le genou contre le coin de la table ou votre équipe marque un but (ou l’inverse ). «Lorsque vous jurez, vous produisez de l’adrénaline. Cela fait partie de notre réaction de combat ou de fuite lorsque nous ressentons de la peur ou de la colère. L’adrénaline et le sang dans les extrémités vous font tolérer plus de douleur. C’est pourquoi la malédiction vous rend plus fort », déclare le scientifique cognitif Ben Bergen. “Par exemple, vous avez 5% plus de force de préhension lorsque vous maudissez que lorsque vous ne le faites pas.”

Contrairement à ce que la légende a prescrit, le mot fuck ne vient pas de l’acrostiche de Fornication Under Consent of the King, supposée autorisation royale pour les couples de forniquer au Moyen Âge. Une théorie étymologique soutient que son origine est celle d’un vieux verbe hollandais qui pourrait remonter à l’an 1200 appelé néerlandais, ce qui signifie «détruire», «frapper» ou «attaquer», explique le lexicographe Kory Stamper. Il est peu utilisé depuis 300 ans, bien que pendant cette période, des noms de famille (John Lefucker, John Fuckbutter ou Roger Fuckbythenavel) de formation suspecte soient détectés. Ce dernier est responsable de la connotation sexuelle du mot. Paul Booth, chercheur à l’Université de Keele, l’a expliqué il y a quelques années à la BBC: en 1310, un greffier a entendu l’affaire contre un homme incapable de copuler avec une femme. L’accusé a pointé encore et encore contre le nombril, et la femme, dans une sorte de vengeance pornographique, a décidé de se moquer publiquement de lui en le dénonçant. Que l’on sache comment cet homme a baisé. Le greffier n’était pas loin derrière: il l’a renommé sur papier Roger Fuckbythenavel, ce qui se traduit par Roger «Jodeporelombligo».

Cette dernière histoire ne figure pas, comme le sont les autres témoignages, dans Historia de las maudits un programme de Nicolas Cage (“Nicolas Cage” en espagnol, prononcez Keis) dans lequel Nicolas Cage, avec une chevelure qui fait peur de demander son origine, dit tous les mots grossiers du monde à plusieurs reprises, criant souvent, leur donne des instructions et jette des clins d’œil bizarres et amusants à votre carrière. Le programme passe en revue en six chapitres l’histoire des tacos les plus utilisés en anglais. Cela commence par la baise omniprésente et continue avec la merde (merde), la salope (salope), la bite (trou du cul), la chatte (chatte) et la merde (putain). Ces mots sont éviscérés sous tous les angles (historique, psychologique, humoristique) à l’aide de comédiens, de scientifiques, de scènes animées et de films et séries dans lesquels l’effet de chacun d’eux est attesté. Il est surprenant, bien sûr, que l’une des séquences les plus légendaires de The Wire n’apparaisse pas, celle dans laquelle McNulty (Dominic West) et Bunk (Wendell Pierce) scrutent une scène de crime jusqu’à ce qu’ils trouvent le boîtier du pistolet du tueur, et pendant quatre minutes ne communiquent qu’avec fuck, motherfucker, fuck me et d’autres variantes (le mot fuck, comme le mot balls, a autant d’utilisations que vous voulez lui donner, même au point de former des conversations bizarres).

«Jurer dans les films est une grosse affaire», dit Cage. Quel est l’acteur qui a dit baiser le plus souvent dans ses films? Une série de personnes interrogées pensent, pour la plupart, que Samuel L. Jackson. «Ça doit être lui, il porte toujours des talons. En fait, il n’acceptera pas le rôle s’il n’a pas de gros mots “, déclare le comédien London Hughes, qui admet être allé au cinéma voir Snakes on the Plane (frapper mal Nicolas Cage) seulement pour entendre Samuel L. Jackson crier:” Je suis prêt à les couilles des serpents dans ce putain d’avion. ” La vérité est que la phrase, avec ou sans tacos, est un génie. Mais Samuel L. Jackson n’est pas l’acteur le plus grossier, bien qu’il occupe une digne troisième place. C’est Jonas Hill, avec 376 mauvais mots (les cinq dont la série traite). Pourquoi Jonas Hill? Quand le deuxième acteur le plus grossier sera connu, on le comprendra: Leonardo DiCaprio. En effet, le loup de Wall Street. Jusqu’à 107 tacos dit dans tout le film Hill, le partenaire de DiCaprio dans l’aventure pour devenir milliardaires et multi-toxicomanes. À propos: le quatrième est Adam Sandler et le cinquième, Al Pacino.

Pour tenter de saisir l’esprit de cette illusion que Netflix a sorti, il suffit de voir la première scène d’ouverture du deuxième chapitre. Nicolas Cage, avec un visage séduisant et une barbe taillée, dit à la caméra: «Sucre, miel, thé glacé… Ça a l’air bien, non? Merde ». Dans l’une des sections de ce chapitre, intitulée History of Shit, Melissa Moh, auteur d’un essai intitulé Holy Shit, explique le processus de métamorphose des mots. Vous n’êtes pas né taco: c’est la vie qui vous y met. «Les tacos n’apparaissent pas comme des tacos. Ce ne sont que des mots. Puis, tout à coup, ils commencent à accéder aux tabous les plus profonds et aux domaines qui intéressent vraiment une culture. En fait, la merde (merde) était l’un des moyens scientifiques de désigner les excréments. Peut-être que la première merde avec sa signification actuelle et la précédente, toutes deux à la fois, viennent du Moyen Âge, quand les toilettes étaient communes, comme les urinoirs encore aujourd’hui, et les gens chiaient près les uns des autres. Dans un long banc, il y avait différents trous et là les gens, ou la famille, ou le groupe d’amis, s’assoyaient après avoir mangé ou quand cela se levait. Il n’est pas difficile d’imaginer celui qui, en avance sur son temps, est entré dans la pièce en se croyant seul et, à son arrivée, a trouvé toute sa famille en faisant de même et en poussant une merde sèche et révolutionnaire.