Mexico.- Face à la nouvelle fermeture des musées en raison de la situation des feux rouges Covid-19 Dans cette ville, de nombreux quartiers sont en danger de fermeture définitive en raison d’un manque de solvabilité, l’un d’entre eux est le Musée des enfants Papalote.

Sur son site Internet El Papalote, situé dans la forêt de Chapultepec, il a publié un communiqué dans lequel il déclarait que urgence et “danger d’extinction”.

«Papalote est en urgence. Pour la première fois en 27 ans, le Papalote Museo del Niño risque de disparaître et des milliers de filles, de garçons et de leurs familles pourraient cesser de profiter de cet espace emblématique et apprécié de jeu, de coexistence et d’apprentissage.