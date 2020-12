Le corset, ce vêtement qui a amené les femmes du XIXe siècle tête baissée, est de retour et de quelle manière. De la main des influenceurs et des célébrités les plus puissants, la “ ceinture ” d’une vie semble être la plus à la mode du moment.

Le grand promoteur des tendances comme le coutouring ou les tresses boxer, Kim Kardashian, a également été en charge de la mise à jour du corset et de la réduction des vêtements au temps d’Instagram à la recherche de la photo et des mesures parfaites.

La femme aux courbes celluloïd les plus marquées savait que personne ne manquerait sa taille de guêpe grâce à l’utilisation d’une ceinture réductrice.

Une tendance à laquelle ses sœurs Khloé, Kourtney et récemment Kylie ont rapidement rejoint, ainsi que d’autres célébrités comme Lindsay Lohan, Jessica Alba ou Amber Rose, et dont est né le «tour de taille», une mode à laquelle le couple de Cristiano souscrit déjà. Ronaldo.

Entraînement à la taille

Le “tour de taille”, “tighlancing” ou entraînement à la taille est une méthode qui cherche à façonner la zone entre les hanches et la cage thoracique avec le travail des abdominaux frontaux et obliques, en améliorant les courbes naturelles du corps féminin et en obtenant la figure souhaitée de sablier à l’aide d’un corset ou d’une ceinture qui comprime le contour.

Il existe plusieurs types, bien que nous puissions à peu près différencier les shapers, qui sont faits de matériaux légers et aident la silhouette à paraître plus mince, et les corsets ou baskets à la taille qui sont généralement utilisés lors d’occasions spéciales. Ils sont construits d’un type d’acier pour maximiser la compression et sont ensuite serrés avec des lacets. Ce sont ces derniers qui commencent déjà à être vus dans les gymnases.

Gio au pouvoir

Georgina Rodríguez parie sur les deux versions. Bien que les shapers dans son cas ne passent pas inaperçus mais font partie de sa tenue comme un vêtement de plus.

Ces fameux galons de taille, qui évoquent encore les corsets emblématiques qui semblaient éteints au milieu de 2020, sont devenus la sensation d’obtenir une silhouette beaucoup plus courbée.

La fausse croyance selon laquelle le port de vêtements très serrés contribue à réduire le tour de taille a survécu depuis le 19ème siècle, lorsque le corset est devenu la pièce maîtresse de la garde-robe féminine. Mais serrer la taille à la limite ou porter des vêtements très serrés est déconseillé par de nombreux professionnels de la santé, car cela est associé à de graves problèmes de santé, qui peuvent provoquer des douleurs et des infections urinaires, une congestion veineuse, des problèmes respiratoires ou de la constipation.

La pratique de «l’entraînement à la taille» devrait être effectuée sous supervision, progressivement et avec des modèles de ceinture ou de corset conformes aux spécifications recommandées.