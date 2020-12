Ce lundi, le programme de «La maison forte», un espace où Isa Pantoja a participé avec son partenaire, Asraf Beno, et où il a vécu, du dehors, la guerre entre son frère et sa mère, Kiko Rivera et Isabel Pantoja.

Et c’est qu’il a été pour finir le programme et le petit de la Pantoja a déjà trouvé quelque chose à faire, et c’est ça, ne pouvant pas contacter Isabel, a décidé de donner une interview pour parler d’elle.

C’est ainsi qu’ils l’ont révélé dans “ The Ana Rosa Program ”, où ils ont dit qu’Isa Pantoja avait été interviewé, et que Il sera publié ce mercredi dans un support encore inconnu. “Matin Isa Pantoja va donner une exclusivité dans un magazine. Nous allons avoir beaucoup de clés et pourquoi n’est-il pas allé à Cantora “, a-t-il souligné Beatriz Cortázar.

Un pâturage pour l’entrevue

De plus, pour cette interview, les collaborateurs du programme Telecinco ont estimé que le chanteur a facturé un vrai pâturage, soit un chiffre allant jusqu’à cinq zéros: “Il a reçu une somme forfaitaire. On parle de 30 000 euros”, révélé Alessandro Lecquio.

Cependant, alors qu’il parlait, il fut interrompu par Cortázar, qui a assuré que l’ancien concurrent de «La Casa Fuerte» facturera “plus“De l’argent que Lecquio a estimé. La raison pour laquelle la petite fille d’Isabel n’a pas encore rendu visite à sa mère à Cantora sera également annoncée.

Que pense Isabel Pantoja?

Les données sur l’argent que Isa facturera pour son entretien ne sont que l’un des nombreux détails que les collaborateurs de Telecinco ont donnés, car ils ont également révélé que Isabel Pantoja reste le même que ces dernières semaines, rester dans le silence le plus absolu.

“Ils me disent Isabel ne veut pas prendre le téléphone de sa fille car elle est bouleversée par ce qu’a dit Asraf, alors Isabel fait savoir à son entourage qu’elle ne lui permettra pas de parler de la famille comme ça », a-t-il communiqué Pepe del Real.

Cela s’est produit après qu’Asraf, lors du concours “ Strong House ”, ait parlé de la “putain de famille” que sa petite amie a, car elle a eu de très mauvais moments pendant son séjour dans le programme Telecinco après avoir mis des images du programme ‘Save me’, dédié à “Cantora: l’héritage empoisonné”.