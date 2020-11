Mexico.- Représentant plus de 10500 familles touchées, les membres de la majorité de la Cooperativa La Cruz Azul, unis dans le mouvement Grupo + 500-Cruz Azul, ont exigé l’intervention du président Andrés Manuel López Obrador, afin que l’impunité soit stoppée et la tromperie qu’ils ont permis à un groupe minoritaire de reprendre la coopérative.

Ils ont identifié José Antonio Marín Gutiérrez et Víctor Manuel Velázquez Rangel, comme les responsables de ces actions illicites, par lesquelles ils ont saisi leurs avoirs, retenu leurs salaires, annulé des prestations essentielles telles que des soins médicaux, ainsi que des avances sur leurs revenus.

Les plus de 500 membres de la coopérative ont dénoncé à travers une démonstration, divers crimes qu’ils ont subis depuis, grâce à des astuces juridiques, Marín et Velázquez ont pris d’assaut la coopérative. Pour cette raison, ils expriment au président:

«Nous vous écrivons, ainsi qu’à la société mexicaine, pour dénoncer le harcèlement et les illégalités commis par une minorité dirigée par José Antonio Marín Gutiérrez et Víctor Manuel Velázquez Rangel, qui, en utilisant illégalement des ressources et des biens collectifs, ont détourné des salaires, des prestations essentielles telles que les soins médicaux et les avances de revenus pour la plupart des coopérateurs », expliquent-ils dans le document.

Les membres de la coopérative se sont également prononcés en faveur d’une «bataille légale et pacifique» pour faire face à cette situation.

«Nous avons présenté les plaintes correspondantes devant les autorités juridictionnelles et nous livrerons un combat légal et pacifique dans la mesure nécessaire pour rétablir la loi et la paix dans notre coopérative. Pour ce faire, nous vous demandons de nous permettre d’exposer la gravité de notre problème et de nous soutenir, dans le strict respect de la loi, pour rétablir l’ordre, les droits et la tranquillité de plus de 10 mille 500 familles touchées », expliquent-ils dans le document.

Les sociétaires ont également exigé le respect de leurs statuts et décisions:

«Le 26 août, nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire, convoquée conformément aux dispositions de la loi générale des sociétés coopératives et de nos bases constitutives. Ce jour-là, nous avons élu démocratiquement nos authentiques présidents des conseils d’administration et de surveillance, respectivement Federico Sarabia Pozo et Alberto López Morales. Nous exigeons la pleine reconnaissance de nos décisions et le respect de nos droits ».

Les membres de la coopérative ont également dénoncé le fait que le groupe minoritaire dirigé par Marín et Velázquez avait suspendu ses emplois et “orchestré une campagne de terreur ouvrière”. Ils précisent qu’ils ne recherchent aucun privilège ou traitement spécial, seulement le respect de la loi. Et ils ont ajouté:

«Nous défendrons nos familles et nous ne nous laisserons pas attaquer par ce groupe minoritaire qui, par chantage et menaces, entend s’approprier ce qui nous a pris de nombreuses années d’efforts et de dévouement à construire», ont-ils souligné.

Ils se sont également prononcés pour la défense de leur patrimoine: «Respectueusement, Monsieur le Président, nous demandons l’intervention des institutions gouvernementales sous votre responsabilité pour mettre fin à l’impunité et à la tromperie qui ont servi à Marín et Velázquez à kidnapper notre patrimoine et à tenter de s’approprier de la Cooperativa La Cruz Azul ».

Ils ont ajouté: «Monsieur le Président, vous avez dit et montré que vous savez écouter les gens. Nous partageons et faisons appel à sa conviction expresse: “Tout dans la Loi et la Loi, rien ni personne en dehors de la Loi.”

«Aujourd’hui, la Cooperativa La Cruz Azul a besoin de votre intervention pour lutter contre la fraude, la corruption et les abus contre la population», conclut le déploiement.

ebv