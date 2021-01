Mexique.- Le Conseil général de l’Institut national électoral (INE) a approuvé l’enregistrement de deux coalitions partielles appelées “Va Por México” et “Ensemble, nous faisons l’histoire”; le premier composé des partis Action Nationale (PAN), Révolutionnaire Institutionnelle (PRI) et Révolution Démocratique (PRD), tandis que le second par le Parti travailliste (PT), le Parti écologiste vert du Mexique (PVEM) et Morena.

«Ça va pour le Mexique» déterminé à postuler 176 formules de candidatures aux députés par le principe de la majorité relative à disputer dans le processus électoral fédéral 2020-2021; pendant ce temps, “Ensemble, nous faisons l’histoire” postulera 151 Formules de candidatures aux conseils sur le même principe à courir le 6 juin.

Le président de l’INE, Lorenzo Córdova, a demandé que les accords incluent les mesures positives que l’Institut a déterminées pour garantir la participation des Afro-Mexicains, les candidatures autochtones, ainsi que des actions positives également pour les personnes qui souffrent de le handicap ou pour les groupes de diversité sexuelle devrait prévaloir.

“Les coalitions auxquelles les partis politiques ont droit ne peuvent être un mécanisme pour violer le principe de parité, les règles de réélection ou les mesures positives que nous avons approuvées.”

En séance, les conseillers électoraux a déterminé que les deux coalitions remplissent les conditions requises par la loi pour obtenir leur enregistrement.

LEE Trump quittera Washington quelques heures avant l’inauguration de Biden

emc