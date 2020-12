Hier a été plein de grandes annonces pour Disney pendant la Journée des investisseurs Disney, où certains projets importants pour l’avenir ont été dévoilés, de la nouvelle action en direct, plus de projets pour Star Wars et peut-être le plus pertinent, plus de projets pour Marvel Studios, parmi lesquels la série se distingue. «Invasion secrète» et l’arrivée de Les quatre Fantastiques au MCU, mais les premières bandes-annonces de la série Disney + et Marvel Studios ont également été présentées, notamment «Loki», mais le premier aperçu de cette série nous montre qu’elle sera plus spectaculaire que prévu et un petit détail semble révéler que Mephisto sera le méchant de «Loki».

Malgré le fait que le personnage de “ Loki ” a perdu la vie aux mains de Thanos en ‘Avengers: guerre à l’infini’, Dans ‘Endgame’, nous avons pu voir son évasion lors des événements de la bataille de New York avec le Tesseract, qui a ouvert une nouvelle chronologie où le personnage est toujours en vie et fait partie de ceux qui seront explorés dans cette série.

Pendant la Journée des investisseurs Disney La première bande-annonce de cette série a été présentée et a révélé quelques détails tels que la participation de Owen Wilson, mais un petit détail semble révéler que Mephisto sera le méchant de ‘Loki’, Eh bien, dans un bref instant, vous pouvez voir un enfant qui semble être interrogé et en arrière-plan, vous pouvez voir un vitrail avec ce qui semble être ce démon.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur cette série en tant que méchant principal, mais bien que Mephisto puisse ne pas apparaître exactement comme l’antagoniste central, mais cela pourrait être l’introduction de ce personnage dans l’univers cinématographique Marvel pour un développement ultérieur dans de futurs projets, mais pour alors que, «Loki» sortira sur la plateforme Disney + en mai.