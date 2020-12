Nicolás Coronado est devenu l’un des candidats les plus aimés et les plus talentueux de la dernière édition de “ MasterChef Celebrity ” grâce à son dévouement en cuisine et à son caractère souriant et sincère qui lui a permis de bien s’entendre avec tous ses collègues. Même certaines voix ont osé le déclarer vainqueur, bien qu’il soit finalement resté aux portes du duel final et avec une grande perte personnellement, car sa participation au programme réussi a eu de graves conséquences.

Et c’est que le fils de José Coronado a dû payer le prix fort, depuis son passage au concours a provoqué la rupture avec sa copine. “Qui m’enverrait entrer dans ‘MasterChef’, que même ma petite amie m’a laissé?”, exprimé dans la finale disputée entre Raquel Meroño et Florentino Fernández. Au début, cela semblait être une simple blague pour confirmer qu’il s’est consacré corps et âme à la préparation de chacun des galas qu’il a joués, mais finalement, il a lui-même été chargé de répéter qu’il est célibataire.

“Maintenant je suis célibataire et heureux“Il a exprimé dans une interview pour Ten Minutes. De plus, il a assuré que savoir cuisiner” est un atout dans sa manche “quand il s’agit de flirter, mais” le mauvais côté d’avoir été dans ‘MasterChef’ est qu’ils l’attendent déjà et ce n’est pas une surprise”.

D’un autre côté, Nicolás a voulu évoquer la complicité qu’il a eue avec Ana Iglesias lorsqu’il a assisté au programme, mais malgré le fait qu’ils soient toujours en contact, rien n’est soulevé principalement parce qu’elle a un petit ami: “Nous restons en contact car j’ai aussi une marque de compléments naturels et je vous les envoie pour l’essayer. La nôtre n’est qu’une amitié, car elle a un petit ami », a-t-il déclaré.

“Je suis très calme et si je perds cette tranquillité c’est à cause d’une femme très spéciale. Cela ne me dérange pas d’être une saison seule car je sais qu’une femme viendra qui me rendra folle et la tranquillité prendra fin, alors nous allons en profiter “, a-t-il expliqué dans un communiqué pour le magazine Lecturas, assurant également, dans un vantardise de sécurité, que” les mères m’aiment pour leurs filles. “