Antonio Elegido, dans le programme «Cifras y letras».

Antonio Elegido (Guadalajara, 65 ans) est l’un des personnages les plus reconnaissables de la télévision espagnole de ce siècle. C’est pendant une décennie (plus de 5 000 apparitions entre 2002-2012) le professeur de chiffres et de lettres, l’homme qui avec une série de personnages assemblait des mots et s’entretenait avec les candidats sur leur signification. Son image informelle est restée dans les rétines des spectateurs, avec les cheveux longs, son attitude calme et un résidu qui les fait encore l’arrêter dans la rue et l’appeler professeur. Mais il ne se considère comme professeur de rien, au-delà de son souci et de sa curiosité pour la culture, la langue et les lettres. Après la fin du programme, il est devenu anonyme, dont il a quitté au cours des deux dernières années en raison d’une affaire judiciaire sur le point de savoir si son travail dans le concours était une interprétation, comme il le défend, ou non, et qu’il l’a confronté à l’entité qui gère les droits de propriété intellectuelle des acteurs, AISGE (Performers, Management Society).

En son temps, Elegido a demandé que cela soit considéré comme une «performance par intérim» et payé comme tel, ce qui a été ratifié par le tribunal de commerce numéro 9 de Madrid en mars 2019. Maintenant, l’article 28 du tribunal provincial de Madrid a révoqué la phrase avec une nouvelle décision qui considère qu’Elegido n’a “créé aucun personnage, mais interprète et se représente dans les coordonnées convenues avec le producteur et le directeur du programme”. Chosen dit qu’il fera appel à la Cour suprême. «Ce professeur était un personnage artisanal, j’ai essayé de travailler d’une manière mesurée qui pouvait être crédible. La phrase dit que je travaille seul. Non monsieur. C’est tellement crédible qu’il semble que c’est soi-même, mais il y a des différences abyssales entre l’enseignant et moi », raconte Elegido par téléphone depuis sa retraite dans une petite ville des vallées cantabriques de Pasi.

«Le travail de gestion d’AISGE est basé sur le fait de donner à chacun ce qui lui est dû et d’empêcher ceux qui n’ont pas le droit d’obtenir les distributions correspondantes d’en bénéficier. Maintenant, il est enfin clair que participer à un programme télévisé ou à un concours ne fait pas automatiquement de vous un acteur », a déclaré le directeur général de l’entité, Abel Martín, après la nouvelle décision. «Je suis acteur, entre autres. Le commentaire de l’entité est antipathique. Je suis profondément admirateur de son activité, c’est pourquoi ma douleur et ma frustration lorsque son PDG apparaît en grande pompe et oublie que je suis membre d’AISGE et me présente presque comme un parvenu qui croit qu’il peut être acteur de quelque manière que ce soit, comme s’il essayait. prendre le ciel d’assaut », répond Chosen.

Avant d’arriver à Cifras y letras, Elegido avait travaillé, entre autres, comme scénariste, parapsychologue et conteur pour Les Mille et Une Nuits dans un célèbre restaurant libanais à Madrid, «il a utilisé une technique soufie, il l’a très bien fait», elle se souvient, «et cela m’a rempli de fierté, parce que les restaurateurs ont cessé de travailler pour m’écouter, parce qu’ils ont dit que c’est ainsi que leurs parents et grands-parents leur ont dit». Après avoir créé une entreprise de location de caméras vidéo avec son frère, une amie assistante de production lui a suggéré son nom pour le concours. «Ils cherchaient quelqu’un comme moi, un peu histrionique, qui parlait bien et lentement», explique-t-il. Son amie lui a rappelé un programme de blagues sur Antena 3, où Elegido a participé en tant que crochet dans la rue pour produire des situations de caméra cachée. «Il y a des gens qui deviennent nerveux devant les caméras. Moi non. J’ai eu une réunion pour Cifras y letras et j’ai dit que seuls les imbéciles sont sortis devant la caméra. En fin de compte, ils m’ont convaincu et ce fut l’une des expériences les plus choquantes et les plus transformatrices de ma vie », se souvient-il.

«Ils voulaient que je me présente avec des lunettes et un costume et que je me coupe les cheveux. J’ai dit, c’est une erreur. Comme je n’étais pas intéressé par le poste, j’ai immédiatement mis des conditions qui m’acceptaient. J’ai fait un travail très mesuré, en prenant soin de la langue, du respect des autres et du rythme. Et savoir s’arrêter devant la caméra. Un vrai acteur peut dire quand il arrête le tempo. Arrêtez-vous, regardez directement la caméra, taisez-vous, souriez et en deux ou trois secondes reprenez la parole. Seulement cela vous dit déjà que vous êtes devant un acteur », assure-t-il sur son apparition dans Chiffres et lettres. Chosen se souvient qu’il a pris comme référence pour créer sa personnalité dans le concours le personnage d’un professeur d’école à partir d’une œuvre de José María Pemán qu’il a vu représentée à TVE. «Dans tous les programmes, j’ai fait mes commentaires, brefs, précis, en collaboration avec les scénaristes. J’ai mesuré le tempo, parlé de toi, regardé directement la caméra. Et, même si j’ai honte, il y avait une sorte de caractère séduisant dans ses yeux pour les femmes. Vous pouvez dire qu’un personnage est créé. J’ai toujours cru en la méthode Stanislavski, qu’il faut ressentir et traverser. Je ne suis ni Robert De Niro ni Al Pacino, mais je suis crédible », ajoute-t-il.

Le succès de l’enseignant à Cifras y letras l’a conduit en 2007 à participer également à une émission pour enfants sur TVE, Tírame de la lengua, où il est apparu dans le rôle de Miguel de Cervantes et a également joué un rôle didactique et pour lequel il a été payé en tant qu’acteur. «Si là-bas j’avais un costume d’époque, du 17ème siècle, à Cifras y letras j’avais un costume d’époque du 20ème siècle. Je peux admettre qu’à AISGE ils ont leurs discussions, mais me présenter comme un parvenu est quelque chose qui me fait particulièrement mal, car il y a un jugement en première instance qui reconnaît mon droit en tant qu’acteur », explique Elegido, qui rappelle que son collègue, expert en chiffres, était aussi actrice. «J’ai été choisi comme acteur, je ne suis pas philologue, je n’ai pas été choisi pour des mots. Bien sûr, je sais parler, et bien sûr j’aime la langue, mais ils voulaient un acteur », dit-il.

Chosen est maintenant revenu à la communication, sa passion, avec un programme auto-édité et monté avec sa fille, une journaliste, appelé Journey to Nowhere et qui peut être vu sur YouTube. Dans ce document, il se consacre à être “un curieux impertinent” avec des entretiens, des entretiens et des visites de lieux curieux. Mais les gens retournent toujours vers leur «professeur». «Une fois que le veuf de Rocío Jurado s’est approché de moi et m’a dit: ‘Professeur, je tiens à vous remercier pour votre travail. Ces derniers mois, avec Rocío malade, nous avons regardé votre programme ensemble. Ils me l’ont dit à plusieurs reprises. Ce personnage a réussi à pénétrer dans les entrailles de ce pays », dit-il, excité, se remémorant les paroles d’Ortega Cano.

«Le cas d’Elegido permet de définir clairement les limites de la propriété intellectuelle dans les apparitions à la télévision. La législation protège en tant que “ performances d’acteur ” d’autres activités devant la caméra, telles que l’interprétation de chansons ou de monologues, la narration de blagues ou le développement d’un personnage dans une émission de télévision, qui génèrent les droits correspondants et, par conséquent, sont comptabilisées, gérées et réglées à partir de AISGE », ont-ils expliqué dans l’entité. «Je suis très fier, car nous avons fait un excellent travail pour la langue, nous avons passé 11 ans à midi, une heure d’audience maximum, à défendre l’espagnol, nous avons fait un travail extraordinaire qui est resté dans l’iconographie du pays. Ce que je veux, c’est que les comédiens reconnaissent que je suis un acteur, qu’ils sachent que ce travail a été une œuvre d’années », conclut Elegido.