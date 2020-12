Bayside High a de nouveau ouvert ses portes avec la première de la série sur la plateforme de streaming Peacock et l’un de ses protagonistes, Mitchell Hoog, a révélé dans une interview que la pandémie avait affecté “ Saved by the Bell ”.

Mitchell Hoog est l’acteur qui incarne le fils de Zack Morris et Kelly Kapowski, Mac Morris. Dans le dernier épisode du redémarrage, Mac vérifie son téléphone et demande confusément: “Qu’est-ce que le coronavirus?”, Indiquant que la deuxième saison possible de l’émission pourrait se concentrer sur la pandémie.

Au cours de l’entretien avec Comicbook, on a demandé à l’acteur s’il était prévu d’incorporer Covid-19 dans la deuxième saison et quelle part de la première saison avait été enregistrée après la fin de la pandémie.

“Honnêtement, je ne peux pas le dire, ce n’est même pas un ‘je ne peux pas dire’ pour des raisons juridiques; je ne sais pas. Avec notre salle de rédaction, je suis constamment étonné. Et à chaque table lue, nous nous sommes tous assis et étions comme des enfants dans le Le matin de Noël. Nous étions tellement excités de lire ce qu’il y avait dans ces 50 pages parce que nous n’avions aucune idée de ce qui allait se passer. Je pense que c’est aussi le plaisir de la série. Donc je pense que c’est à déterminer », a-t-il expliqué Mitchell Hoog.

L’acteur a assuré qu’ils étaient revenus au cinéma en août les trois derniers épisodes et quelques scènes supplémentaires d’autres., comme principal moyen par lequel la pandémie a affecté «sauvé par la cloche».

“Je pense que l’une des choses les plus intéressantes à propos de faire partie de la série est que nous avons une longue pause et que nous étions tous assez diligents pour réfléchir aux problèmes qui étaient soulevés dans la société. Donc, une fois que nous sommes revenus, il y a eu des conversations, Et le genre d’histoires dans l’histoire que nous changeons, parce que nous nous disions: “Cela a besoin de plus de lumière maintenant”, a souligné l’acteur.

La deuxième saison de ‘Saved by the Bell’ sera annoncée, Mais au moins Mitchell Hoog jouera à nouveau le jeune Morris.