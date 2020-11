Mexico,- Avec des buts d’Eden Hazard et d’Achraf Hakimi contre, le Real Madrid a battu l’Inter Milan 2-0 sur la route pour la quatrième journée du groupe B et a profité de sa zone pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Sans Ramos ni Benzema, Madrid bat l’Inter, grandit en Ligue des champions et approche des huitièmes de finale. Après la quatrième journée, le Real Madrid devait gagner à Giuseppe Meazza et a fini par battre l’Inter confortablement. Benzema et Ramos n’étaient pas là, mais Kroos et Modric étaient là. Lucas Vázquez et Nacho ont répondu d’une manière formidable.

Eden Hazard a marqué son premier but sous le maillot du Real Madrid en UEFA Champions League. Grande définition du penalty contre Handanovic pour battre l’Inter et caresser les huitièmes de finale. L’ailier belge a inscrit son 9e but en UEFA Champions League.

Rodrygo accompagne le Real Madrid en Ligue des champions: 9 matchs, 6 buts et 3 passes décisives.

L’Atleti ne peut pas avec le Lokomotiv

L’Atlético de Madrid n’a pas réussi à marquer contre le russe Lokomotiv Moscou en match de Ligue des champions (0-0) mercredi et s’éloigne des huitièmes de finale.

Atleti n’a que 5 points sur 12 possibles.

1 victoire. 2 nuls et 1 défaite.

