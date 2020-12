Kurt Russell est revenu en tant que père Noël dans une nouvelle aventure pour “ The Christmas Chronicles: Part Two ”, qui est maintenant sur Netflix, mais apparemment grâce au succès de la saga, ils produiraient “ The Christmas Chronicles 3 ”, afin de clarifier ces derniers. spéculations du directeur dudit projet, Chris Columbus en a parlé.

Dans une interview pour ComicBook.com, le cinéaste a commenté certains moments émouvants de la deuxième partie et au cours de cette conférence, il a expliqué qu’il y aurait une possibilité pour un troisième volet, parce qu’ils sont prêts à faire un autre long métrage. mais il ne pouvait pas dire de quoi il s’agissait ni quand commencerait son développement.

«Il y a un moment émouvant dans le film où ils voient les enfants fabriquer des anges des neiges, et Mme Claus dit: ‘C’est si bon d’avoir à nouveau de vrais enfants au village’, mais nous n’expliquons jamais pourquoi elle pense ainsi. … Et j’aime le fait que nous ne nous en occupions pas dans ce film … Peut-être qu’il sera mis en ligne si nous avons la chance d’en faire un troisième … Je ne sais pas. Mais c’est intéressant parce que pour le moment je ne peux même pas Cependant, en pensant à ce que pourrait être le troisième film potentiel, nous sommes certainement prêts à ouvrir encore plus ce monde. “

L’idée qu’ils produiraient «The Christmas Chronicles 3» est donc sur la table, mais il faudra attendre que Netflix donne le feu vert à un nouveau film, ce qui pourrait prendre un certain temps, alors que vous pouvez voir à la fois la première et la deuxième partie sur la plate-forme du grand N et commencer l’esprit de Noël de 2020.

Le synopsis officiel se lit comme suit: “Kate Pierce et son frère Teddy ont l’intention de filmer le Père Noël la veille de Noël. A partir de ce moment, les frères vivront avec le Père Noël et ses fidèles elfes une série d’aventures pour sauver Noël avant qu’il ne devienne trop en retard.”