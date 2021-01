Le Royaume-Uni applique le premier vaccin AstraZeneca contre Covid

Royaume-Uni.- Le premier vaccin d’Oxford-AstraZeneca contre Covid-19 a été appliqué ce lundi à un homme du Royaume-Uni.

Brian Pinker, un responsable de l’entretien à la retraite de 82 ans, a reçu la première des deux doses du vaccin à l’hôpital Churchill d’Oxford. “Je suis très heureux de l’avoir reçu”, a-t-il déclaré.

Dans les premiers jours, seuls cinq hôpitaux seront dosés, pour des raisons de surveillance.

LEE IP pourra acheter des vaccins contre Covid-19 à l’étranger

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt HancockIl a déclaré sur Twitter qu’il était “ravi” du lancement du nouveau vaccin, “une étape vitale dans notre lutte contre cette pandémie”.

La Grande-Bretagne a déjà appliqué près d’un million de doses de Pfizer depuis début décembre et espère en vacciner des dizaines de millions au cours des trois prochains mois.

Contrairement à celui développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech, qui doit rester à une température de -70 ° C; AstraZeneca ne nécessite aucune condition de stockage particulière, ce qui facilite son transport et réduit son prix.

Nous nous félicitons des nouvelles d’aujourd’hui concernant les premières vaccinations #OxfordVaccine et souhaitons remercier tout le monde – les scientifiques et cliniciens, les volontaires de l’essai, le personnel du NHS et de nombreux autres membres de l’équipe – qui ont rendu cela possible. En savoir plus: https://t.co/s9zNRXzG5T https://t.co/hc8fJ0FhKW

– Université d’Oxford (@UniofOxford) 4 janvier 2021