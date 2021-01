Mexico.- Compte tenu de l’augmentation des cas de Covid-19 enregistrés dans le pays, et de l’urgence de l’application de vaccins contre le Coronavirus dans les plus brefs délais, le secteur des entreprises pourrait soutenir la campagne de vaccination.

En ce sens, Concanaco Servytur demandera à rejoindre le programme du gouvernement fédéral en mettant l’infrastructure à disposition des établissements de santé publique dans les 256 chambres de commerce du pays, et dans les 650 délégations, avec lesquelles il est présent dans 900 villes.

Le président de la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme, José Manuel López Campos, a souligné que les bâtiments qui abritent les chambres de commerce du pays qui fonctionnent le font avec un nombre minimum de collaborateurs.

Dans la plupart des cas, ils travaillent en ligne depuis leur domicile, ces espaces pourraient donc être utilisés par les autorités sanitaires comme sites d’application de vaccins contre les coronavirus; afin de rationaliser le processus et de desservir un plus grand nombre de la population en moins de temps.

Il a déclaré que les organisations professionnelles pourraient contribuer à la diffusion et à la coordination de l’appel aux groupes désignés; Selon le calendrier officiel, directement à la main-d’œuvre des secteurs productifs, et à la population ouverte en général, soutenant avec leurs propres canaux, médias, réseaux sociaux et publicités dans les établissements affiliés.

LEE ANTAD demande des permis pour importer des vaccins contre Covid-19

Avec cela, a-t-il souligné, le nombre de personnes qui se rendent dans les centres de santé, les cliniques et les hôpitaux pourrait être réduit; afin d’avancer plus vite dans les délais fixés pour atteindre les objectifs imposés dans les différentes phases de la campagne de vaccination contre Covid-19.

López Campos a précisé que cette proposition sera présentée aux autorités, car il ne s’agit pas seulement des espaces, mais également du personnel pour couvrir ces zones.

Ils pourraient également fournir un soutien avec du personnel qualifié provenant de pharmacies privées, de laboratoires, de cliniques ou d’hôpitaux affiliés aux chambres de commerce; dans le but de servir un plus grand nombre de personnes simultanément sur plusieurs fronts, a-t-il souligné.

<< Aujourd'hui au Mexique, nous devons unir nos forces avec les autorités, pour que les secteurs productifs, qui ont été les plus touchés par la pandémie, soient solidaires pour avancer dans cette urgence sanitaire qui, contrairement à ce qui était attendu pour ces dates, a augmenté le nombre d'infections », a-t-il prévenu.

López Campos a souligné que la seule façon de faire face à cette pandémie, de surmonter la crise sanitaire et économique que traverse le pays, est d’unir leurs forces entre tous les secteurs; car la santé des citoyens est la chose la plus importante, pour revenir à la normalité et réactiver toutes les activités économiques jugées non essentielles qui sont actuellement fermées ou partiellement opérationnelles.

En ce sens, il a jugé nécessaire de repenser la classification des entreprises essentielles, en privilégiant les établissements sûrs, qui appliquent des protocoles de santé et de prévention, qui ne sont pas risqués pour les exploitants et les clients eux-mêmes; contre ce qui se passe dans les établissements informels restés ouverts et non conformes aux dispositions des autorités sanitaires.

ebv