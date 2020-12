Mexique – Grâce à une technologie innovante et non invasive, membres du Laboratoire national des sciences pour la recherche et la conservation du patrimoine culturel (LANCIC), au siège de l’Institut de physique (IF) de l’UNAM, a déterminé que le masque de la soi-disant reine rouge, fréquemment associée à Tz’ak-b’u Ajaw, la femme de Pakal, était en malachite, et que ses oreillettes et ses yeux étaient en jadéite et obsidienne.

Lorsque la somptueuse sépulture de l’ancienne épouse de Pakal le Grand – le souverain le plus important de la ville maya de Palenque – a été découverte, on croyait que l’offrande funéraire était faite de jade.

Aujourd’hui, 26 ans plus tard, grâce au travail des étudiants universitaires, il a été possible d’identifier sa composition grâce à plusieurs campagnes d’étude non invasives de l’offrande funéraire (trois d’entre elles in situ et une analyse en laboratoire uniquement du masque funéraire), en utilisant des techniques appelées spectroscopies infrarouges et Raman pour l’identification des minéraux et fluorescence X pour la caractérisation élémentaire.

Une deuxième étape d’investigation du masque principal de l’offre a été réalisée avec émission de rayons X induite par les particules (PIXE) pour une analyse élémentaire supplémentaire. De cette manière, des experts dirigés par José Luis Ruvalcaba Sil, coordinateur du LANCIC, ont déterminé la composition de la pièce, qui “étonnamment est faite de malachite pour la plupart et contient de la jadéite blanche dans la sclère des yeux”.

En plus du masque principal, la composition des autres éléments du trousseau a été caractérisée. La plupart des tesselles du masque qui l’accompagne sont en quartz vert, tandis que les pierres vertes des boucles d’oreilles, du diadème, de la cuirasse et du collier contiennent principalement de la jadéite, de l’onfacite et de l’albite, ou un mélange de celles-ci. Les perles vertes de la coiffe sont exclusivement en onfacita. Les perles jaune orangé sur le bandeau, le collier et la cuirasse ont été identifiées comme du quartz.

Les résultats de l’enquête, qui a débuté en 2010 en collaboration avec les archéologues Arnoldo González et Martha Cuevas, de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire, ont été publiés il y a quelques mois dans la revue internationale Spectrochimica Acta A, et impliquent une sélection spéciale et l’utilisation de matières premières uniques pour l’enterrement de la reine rouge, différentes de celles utilisées pour d’autres dirigeants de Palenque et d’autres sites mayas contemporains.

Après ces campagnes d’études, un résultat très intéressant a été obtenu «parce que la pierre verte était plus importante pour les mésoaméricains que l’or; c’était l’un de ses matériaux les plus vénérés et les plus rares », a expliqué Edgar Casanova González, également membre du LANCIC.

Ils étudient plus de pièces

Peinture rupestre dans les grottes ou les falaises, ou murale, dans les zones archéologiques, mais aussi sur panneau ou toile; objets lithiques préhispaniques; sculptures d’époques différentes; les métaux; manuscrits; les textiles; Les codex et tout objet faisant partie du patrimoine culturel du Mexique, sont étudiés du point de vue matériel avec des techniques d’analyse non destructives par des experts du LANCIC.

Cet espace de connaissances vise à établir des méthodologies de diagnostic et de caractérisation de ces pièces, à savoir de quoi elles sont constituées, quels sont les processus de dégradation auxquels elles sont soumises, déterminer leur détérioration et planifier la meilleure façon de les conserver et de les restaurer afin que les générations futures continuent de compter sur cette richesse culturelle.

Edgar Casanova a expliqué que le LANCIC-IF utilise des techniques spectroscopiques, principalement portables avec lequel la plus grande information possible est obtenue de chaque pièce d’étude, sans prélèvement d’échantillons ni causer de dommages.

Dans ces travaux, ils collaborent avec des spécialistes des instituts nationaux d’anthropologie et d’histoire et des beaux-arts et de la littérature, ainsi que des musées et d’autres universités.

Il s’agit d’un travail très collaboratif entre les cinq sièges du laboratoire – trois d’entre eux à l’UNAM, aux instituts de recherche en chimie et en esthétique, en plus de l’IF, en collaboration avec l’Institut national de recherche nucléaire et le Centre de recherche sur la corrosion de l’Université autonome de Campeche.

Casanova a indiqué que le groupe IF se spécialise dans la réalisation d’études sur site. «La grande majorité de nos équipements sont destinés aux techniques d’imagerie ou aux spectromètres portables. C’est-à-dire que nous combinons des techniques qui utilisent la lumière visible, l’ultraviolet, l’infrarouge, les rayons X ou l’imagerie 3D, avec des spectroscopies de différents types, pour obtenir des informations sur la composition atomique et moléculaire d’un objet. Dans certains autres cas, il est nécessaire d’utiliser la microscopie optique ou électronique en laboratoire ».

L’expert a déclaré que les spectroscopies utilisent la lumière qui interagit avec l’objet d’étude pour mesurer sa réponse à l’incidence de cette lumière; c’est-à-dire que l’interaction entre le rayonnement électromagnétique et la matière est étudiée. Ainsi, à l’aide de spectroscopies atomiques, il est possible de savoir quels éléments chimiques sont présents, car chacun émet des signaux caractéristiques qui peuvent être détectés.

«Parfois, en connaissant la composition élémentaire, nous pouvons déduire quelle substance est présente; mais parfois cela ne suffit pas. Ensuite, des spectroscopies sont nécessaires pour donner plus d’informations, telles que infrarouge et Raman, dans lesquels on envoie un faisceau de lumière qui fait vibrer les molécules de l’objet d’étude; la lumière diffusée par cette vibration est également caractéristique des liaisons et des groupes fonctionnels que possède chaque molécule, et cela nous permet de déduire leur identité ».

L’infrarouge, par exemple, est très utile pour identifier les minéraux présents dans les objets de roches vertes. Il a ajouté qu’un autre type de spectroscopie, appelé réflectance par fibre optique, peut être très utile pour identifier les pigments et colorants organiques. Dans ce cas, l’obtention d’un spectre dans une région prend moins d’une seconde, bien que son traitement et son analyse nécessitent beaucoup plus de temps et de comparaison avec les bases spectrales.

Le scientifique a poursuivi son explication et a déclaré qu’en spectroscopie Raman, prendre un spectre prend 10 à 30 secondes; En infrarouge, de 30 à 60, et en fluorescence X, cela peut prendre entre 30 secondes et plusieurs minutes, selon le matériau étudié. “Nous pouvons obtenir une quantité énorme d’informations en une semaine de travail de terrain, qui doivent ensuite être traitées et comprises afin de savoir de quoi est fait le patrimoine matériel.”

Connaître la composition, et dans certains cas la structure des objets, répond à des questions qui peuvent concerner l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art, la restauration et la conservation, a-t-il souligné.

