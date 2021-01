Mexico.- Ce mardi, Système de transport collectif Metro Il a repris les opérations sur les lignes 4, 5 et 6 fermées depuis samedi dernier.

Depuis 05h00, des centaines d’utilisateurs sont entrés sur la ligne 4 qui relie Martín Carrera à Santa Anita, après avoir suspendu le service en raison de l’incendie du centre d’opérations du métro survenu au cours du week-end.

N’oubliez pas qu’à partir de 5h00 du matin, les lignes de métro 4, 5 et 6 ont repris leur fonctionnement et leur service aux utilisateurs; après avoir réalisé des protocoles et des tests de mise sous tension et de fonctionnement avec le soutien permanent de la Commission fédérale de l’électricité (CFE).

LEE CFE n’assure pas la maintenance des installations privées du métro

On estime que l’intervalle entre les trains sera de 7 à 9 minutes sur les trois lignes qui reprennent le service.

Pour cette raison, les autorités du métro ont exhorté les utilisateurs à prendre des prévisions sur leurs temps de trajet et leurs itinéraires.

Alors que le service est en cours de restauration sur les lignes 1, 2 et 3, l’exploitation de 240 bus du réseau de transport de passagers a été déployée; et plus de 530 bus de transport en concession à renforcer en fonction de la demande dans les zones.

La Commission fédérale de l’électricité (CFE) travaille main dans la main avec le métro CDMX pour alimenter ces lignes; Pour cela, des spécialistes en matière électrique ont été transférés pour réaliser des diagnostics et des actions spécifiques, ainsi que les matériels nécessaires pour accélérer les travaux.

Le CFE effectue des tests sur les transformateurs de puissance, le drainage et le nettoyage de l’emplacement du câble d’alimentation pour le diagnostiquer, ainsi que la découpe et l’ouverture de la dalle de béton de l’esplanade, pour la communication vers les tranchées où se trouve le câble Puissance. Dans les prochains jours, de nouveaux interrupteurs et câbles moyenne tension seront mis en service.

ebv