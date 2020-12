Encouragés par le désir de collecter des fonds pour soutenir les groupes vulnérables contre les effets du coronavirus, Vitae, Cáritas et World Vision ont publié la chanson «La Bendición Unidos».

Promue par le Pape François, la mélodie a déjà dépassé les cent mille auditeurs à travers le monde et est déjà un moyen de soutenir les systèmes de santé et la protection des personnels de santé dans cette pandémie.

Déjà un succès, cette chanson a été diffusée dans le monde hispanophone sous le slogan «Jouez l’espoir et partagez La Bendición Unidos».

Il est interprété par une vingtaine d’artistes ibéro-américains bien connus qui ont librement et altruistiquement décidé de partager ce puissant message d’espoir et d’amour, en solidarité avec les victimes du COVID-19.

«Nous sommes satisfaits du résultat en si peu de temps. La chanson a commencé à devenir virale d’une manière très excitante. Nous avons de nombreux témoignages de la joie qui vient de partager «The United Blessing» avec vos amis et votre famille, a déclaré Luis Quinelli, président de Vitae.

À son tour, Eva Cruz, directrice de la zone de coopération internationale de Cáritas Española, a déclaré: “Je suis sûr que la Bénédiction unie servira à combler tant de personnes qui en ont besoin et qui les méritent de bénédictions.”

Jusqu’à présent, ce morceau de musique, qui était présenté et soutenu par différents médias du monde hispanophone, composé de plus de 480 millions de personnes, sera diffusé sur différentes plateformes dont Spotify, Claro Música, Youtube, Apple Music, et Deezer, entre autres.

Word Vision et Cáritas sont les deux organisations qui recevront, à parts égales, les fonds collectés grâce à cette action de solidarité et qui seront entièrement alloués aux projets humanitaires des communautés touchées par le COVID-19.

Les paroles de la chanson demandent une bénédiction pour toute l’humanité, l’amour et la paix; pour la génération actuelle et la famille, mais aussi pour les enfants et les enfants des enfants.

Parmi les artistes participant à ce projet figurent Alex Campos, Alkilados, Ángel López, Bernardo Espadas, Camilú, Charlie Zaa, Danny Frank, Gabriel Coronel, Jimmy Yunes, Lola Ponce, Lorelei Taron, Manuel Wirzt, Marcos Llunas, María Fernanda Alvo Díaz , Martín Valverde, Michelle Rodríguez, Migueli, Patricia Sosa, Pitingo, Rodrigo Tapari, Romano et Twin Melody.