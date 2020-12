Parmi quelques cadeaux, Il est clair que le président López Obrador a toujours gardé des qualités d’idéalisme. Certains peuvent ne pas correspondre à votre point de vue, mais il serait insensé de nier votre rêve têtu. Deux ans après le début du gouvernement de la République, cependant, il semble y avoir des signes que son illusion est épuisée, qu’il est tombé dans la fange du pragmatisme et que la “ constitution morale ”, “ l’amorce morale ” ou le “ guide éthique ” «ils ne sont que l’enveloppe d’une graine qui a cessé de germer.

Le rêve a toujours eu un protagoniste, le peuple; et un horizon, sa libération. La carrière politique de l’actuel président de la République a commencé précisément dans ce qu’il méprise, questionne, marchande et soupçonne désormais: l’opposition. L’attitude étrange et indomptable du citoyen mécontent, de celui qui se manifeste, de celui qui demande des réponses, de celui qui revendique des droits, de celui qui rend visible l’injustice, de celui qui crie par angoisse pour leur bien-être et leur avenir.

L’élection de López Obrador, sa victoire retentissante et toujours difficile au scrutin, a été l’expression la plus radicale de l’épuisement d’un peuple qui n’avait pas vu son essence se refléter dans le pouvoir politique depuis des décennies. Les analystes qui n’ont pas distingué cette catégorie parmi les candidats ne l’ont alors pas intuitif et aujourd’hui Andrés Manuel lui-même ne semble pas la reconnaître, bien qu’il se soit littéralement mis devant lui.

Seuls deux faits synthétisent cette hypothèse. Le premier s’est produit à Mexicali, avec l’image de une vieille femme reflétée dans la fenêtre du camion derrière lequel le président étend un regard qui suinte entre compassion et dédain. Selon le photographe lui-même, Víctor Medina, López Obrador voulait établir un contact avec les gens mais que la situation pandémique l’empêche de le faire. Le président l’a confirmé lors de la conférence du matin du 2 décembre, il préfère la distance au port d’un masque. Donc, à cette femme, il a montré de la distance.

Le deuxième événement a également eu lieu en Basse-Californie, mais sur les plages de Rosarito. Le jeune Irais García a manifesté devant la caravane présidentielle pour obtenir une réponse au manque de médicaments contre le cancer. La jeune fille s’est tenue devant le camion pour arrêter le convoi et a même giflé un responsable de la logistique afin de faire comprendre à López Obrador sa réclamation. Le président, toujours en conférence, a félicité le serviteur stoïque qui n’a pas répondu à la gifle et il a pratiquement dédaigné le cri de la jeune femme parce qu’elle a grandi – et s’est politisée – sous un gouvernement PAN.

López Obrador semble ne plus se regarder quand il regarde les gens; ni celui qui appelle à la compassion ni celui qui exige la justice. Ses paroles, bien que pleines des valeurs d’un christianisme sécularisé, sont l’armure vide d’un idéaliste fatigué de rêver.

Peut-être sa perspective d’assister à l’action sociale comme effort spirituel pour un pays dont les marges de valeur et de moralité ont radicalement changé au cours des trente dernières années et dont l’horizon est dominé par l’ennemi invisible peut être accordée; mais cette mystique n’est pas semblable à celle libératrice posée par José Vasconcelos car, le philosophe a contemplé la richesse de la défaite en Andrés Manuel semble l’avoir oubliée.

Que Vasconcelos explique lui-même cette dure leçon de cohérence dans son livre «La Flama: Los de arriba en la revolution, historia y tragia»: «Raconter les troubles est déjà un moyen de les combattre. Tu as libéré ma langue, Seigneur, dans un cri de colère pour la rédemption. Avant moi, vos plus dignes prophètes ont également échoué dans leurs vains efforts pour rétablir la justice. C’est encore le destin: des éclairs fugaces, puis la solitude et la peur des ténèbres.

Espérons que nous avons encore quelque chose à contempler des dernières lueurs d’un éclair qui a brillé – et sérieusement brillé – il y a deux ans.

LIRE Et il y avait des temples dans la plaine

* Directeur VCNoticias.com

@monroyfelipe