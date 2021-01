Il reste quelques semaines avant la première de la première série de l’univers cinématographique Marvel (MCU) sur Disney + et les fans sont ravis de voir ce que cela apporte, pour les exciter davantage, le showrunner du programme assure que “ WandaVision ” a capturé l’essence de 2020.

La production servira de spectacle inaugural Disney + dans le MCU, et la première version après un an où aucun nouveau contenu Marvel Studios n’a été publié, que ce soit au cinéma ou à la télévision.

Après de multiples retards et un changement dans l’ordre des premières avec “ The Falcon and the Winter Soldier ” en raison de la pandémie de Covid-19, il est normal de comprendre l’attente que la production crée chez les fans.

En fait, c’est grâce à ces retards que “ WandaVision ” aurait capturé l’essence de 2020.

Lors d’une récente interview avec un magazine américain, Le showrunner de ‘WandaVision’ Jac Schaeffers a parlé du moment de la première de l’émission, et a fait valoir qu’il avait par inadvertance une signification «spéciale» autour de ses débuts.

«Je suis très reconnaissant et ravi que nous fassions la première, je pense que ‘WandaVision’ convient à ce moment précis. Je pense que notre émission offre beaucoup de réconfort et de répit à bien des égards. Et une grande partie n’est pas entièrement intentionnelle, mais fortuit », a révélé Schaffer.

Le showrunner a ajouté que la série “est le reflet de beaucoup d’anxiété que nous ressentons, et beaucoup du chaos de cette dernière année, donc ça me semble très bien”.

Les premières bandes-annonces de la série ont commencé à montrer une partie de l’intrigue, Wanda Maximoff s’échappant en quelques décennies de divers spectacles comiques.Mais, il y a définitivement une peur incertaine autour de la série et la menace à laquelle Wanda et Vision vont faire face, ce qui est apparemment lié à eux.

La date de sortie de ‘WandaVision’ est le 15 janvier 2021 uniquement par Disney +.