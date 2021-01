À la fin de la vingtaine, Zayra Gutiérrez est devenue l’un des protagonistes des dernières semaines, bien que ce soit pour ses attitudes peu responsables et non pour ses exploits. Au cours des dernières heures, son ex-partenaire a détaillé dans “ Save me ” à quoi ressemblait sa relation et comment il a vécu ces derniers mois, dans lequel il était même sur le point de participer à l’une des émissions de téléréalité les plus réussies de Mediaset.

Défini comme une personne “capricieuse”

La fille aînée de Guti a monopolisé toute l’importance de ses célébrations controversées, d’abord pour son anniversaire, puis en sortant pour faire la fête à Madrid au milieu de la pandémie. Manuel, son ex-petit ami, a partagé plusieurs conversations qu’il a eues récemment avec la fille aînée de l’ancien footballeur dans lesquelles elle est en colère contre sa mère pour différentes raisons, notamment pour sortir faire la fête. Il en a également profité pour le définir comme suit: «Zayra est une personne très aimante, elle est très bonne. Quand il est dans la phase d’engouement, c’est une bonne personne. Ce que j’ai à dire c’est que le caprice fait partie de sa vie Et il ne prend pas non pour une réponse à de nombreuses reprises. “

Il était sur le point de participer à ‘La maison forte’

Lors de son discours dans ‘Save me’ mercredi dernier, l’ex-petit ami de Zayra Gutiérrez a reconnu que la fille de Guti était sur le point d’entrer dans une émission de télé-réalité il y a quelques mois à peine: “Elle ne travaille pas et n’étudie pas, mais elle aime les réseaux sociaux et LA TÉLÉ. Il m’a dit il y a un mois qu’il allait à “ La casa fuerte ”, et pour je ne sais pas pour quelles raisons il m’a dit qu’il avait déménagé avec le contrat“, il a souligné.

Qui sait si dans les prochains mois, nous verrons la fille aînée de l’ex-footballeur participer à une émission de télé-réalité Mediaset et réaliser ses souhaits. Dans la chaîne italienne, il a de très bons amis, comme il l’a montré lors de sa dernière soirée où il a rencontré plusieurs anciens candidats. Son ex-partenaire a également parlé du dévouement de la fille aînée de Guti et de leur relation: «Parfois, elle aide sa mère avec une agence à propos de quelque chose, je ne suis pas sûr, mais le reste de la semaine … Nous sommes sortis du mercredi au dimanche. Avec elle, il a eu accès à toutes les discothèques », a-t-il reconnu à quel point Zayra Gutiérrez aime faire la fête.

Il n’a pas hésité non plus à montrer les conversations que les deux ont eues pendant la quarantaine, et dans lesquelles se reflète la colère de Zayra avec sa mère: “La quarantaine n’a pas d’importance”, a-t-il reconnu ensuite. «Ma vieille femme me dit que si je sors, je ne rentrerai pas à la maison aujourd’hui. P *** tard. Cela ferait l’affaire de ma mère en ce moment … et je lui donnerais … vois-tu normal qu’elle me quitte sans partir pour un putain de chemisier? », a-t-il condamné avec ces messages.