Mexico,- Une performance exceptionnelle du partant César Vargas, ainsi que la frappe opportune de Yadiel Hernández et Julián León, ont conduit les Naranjeros de Hermosillo à triompher en battant les Sultans de Monterrey six points à trois. Avec ce résultat, Hermosillo prend la demi-finale de la Ligue mexicaine du Pacifique quatre victoires à deux et réalise ainsi sa passe pour la finale où il affrontera les Tomateros de Culiacán dès vendredi prochain.

L’équipe orange a attaqué le partant des Sultanes Edgar González dans la deuxième manche. Yadiel Hernández a commencé par relier l’imparable au champ central, González a retiré Niko Vásquez et Luis Alfonso Cruz. Mais il a permis à Yadiel Hernández de voler la base et avec un champ gauche imparable, Alex Robles a remorqué Yadiel avec la course de la piscine.

Le duel de lancers entre César Vargas et Edgar González s’est poursuivi au cours des épisodes suivants. Les deux lanceurs ont dominé les fautes adverses. C’était en tête du cinquième lancer lorsque Monterrey a nivelé le tableau grâce au doublé d’Alberto Galaviz.

Vargas pour 5 2/3 manches a accordé un point et deux coups sûrs, laissant le match sans décision.

Soulagé par Marcelo Martínez, qui était en charge de supprimer le dernier tiers du sixième épisode, sans suspendre l’attaque de Monterrey.

De son côté, Edgar González a quitté le match après avoir lancé cinq manches où il a accordé un point et cinq coups sûrs.

Francisco Moreno est entré dans le relais pour affronter Isaac Paredes, qui a atteint la base sur une erreur d’arrêt-court. Plus tard, Yadiel Hernández a choisi le champ droit pour placer les coureurs dans les virages.

Naranjeros affrontera Tomateros en finale

Niko Vasquez a marché pour charger les bases. Freddy Quintero est entré pour Moreno. Avec une mouche sacrifiée, Luis Alfonso Cruz a conduit à Paredes pour faire le match 2-1 en faveur de l’Orange Squad.

Avec les bases chargées, Julián León a répondu et avec un seul conduit à Hernández et Vásquez pour prolonger l’avance 4-1. Jasson Atondo a continué l’attaque et avec un doublé au champ gauche a envoyé Alex Robles au pentagone avec le cinquième touché orange. Norberto Obeso avec un vol sacrifié au champ gauche a propulsé Julián León pour faire le match 6-1.

Monterrey s’est classé en tête du septième avec un circuit en solo de José Amador contre Marcelo Martínez, qui a mis le jeu à quatre points.

Dans l’ouverture du huitième épisode, Fernando Salas est entré dans le relais pour Naranjeros, après sa récupération et après avoir retiré les deux premiers tiers, il a permis un home run sans personne sur la base de Roberto Valenzuela qui a mis le tableau de bord 6-3. Heriberto Ruelas est entré à la recherche du dernier tiers de la huitième manche et a dominé Ricardo Serrano avec une ligne au centre du terrain pour terminer la manche.

Ruelas a continué dans le neuvième pour affronter Carlos Muñoz, qu’il a marché. Le barreur orange Juan Navarrete a envoyé Robinson Leyer au soulagement pour trouver les trois derniers retraits du match.

Le Naranjero plus proche avec du chocolat de Courtney Hawkins dans le premier tiers, José Amador et Carlos Álvarez marchent.

Leyer a éliminé Carlos Rodríguez, deuxième frappeur par Alberto Carreón, et au milieu, Miguel Torrero, dominant le pinceur, pour terminer le match.

Marcelo Martínez a remporté la victoire, Francisco Moreno a porté le désastre et Robinson Leyer a marqué le sauvetage.

Naranjeros a ainsi remporté la série des demi-finales quatre matchs à deux et affrontera les Tomateros de Culiacán à la recherche du championnat de la saison 2020-2021 de la Ligue mexicaine du Pacifique au stade Sonora.

Photo gracieuseté de Naranjeros de Hermosillo / LMP

