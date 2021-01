En un peu plus de deux ans de gouvernement, l’administration d’Andrés Manuel López Obrador a déjà connu plusieurs épisodes pour lesquels elle a été vivement critiquée, et ce n’est pas étonnant, car ce sont des situations qui se démarquent par leur mauvaise gestion (pour le moins qu’on puisse dire) qui a été prise sur divers sujets.

Chose à voir, par exemple, la tombola pour l’avion présidentiel, qui était tout sauf une tombola. Le salut à la mère de “El Chapo”, qui en a laissé plus d’un avec les sourcils levés. Le «culiacanazo» qui s’est terminé avec la libération d’Ovidio Guzmán et qui a laissé une journée de terreur dans la capitale de Sinaloa. L’affaire Lozoya qui a été annoncée en grande pompe, mais dont on ne sait rien aujourd’hui … en tout cas.

Il y a plusieurs erreurs commises par cette administration et aucune au monde n’est à l’abri de prendre de mauvaises décisions, cependant, dans le gouvernement actuel de López Obrador, il y a un problème qui devient une bombe à retardement et avec des conséquences qui peuvent être très graves. le cas de l’ancien propriétaire de le Secrétariat de la Défense nationale (Sedena), Le général Salvador Cienfuegos.

Si l’on passe brièvement en revue les faits, les États-Unis ont arrêté Cienfuegos le 15 octobre 2020 à l’aéroport de Los Angeles à la demande de la Drug Enforcement Administration (DEA, pour son acronyme en anglais) accusé de trois crimes pour production, distribution et l’importation de stupéfiants, en plus d’une charge pour blanchiment d’argent des bénéfices du trafic de drogue.

Cependant, les États-Unis décident de retirer les charges de Cienfuegos un mois plus tard parce que l’administration Andrés Manuel López Obrador est intervenue au motif que les États-Unis n’ont pas informé le Mexique de l’enquête qui a suivi l’ancien chef de Sedena dans l’administration d’Enrique. Petit-fils de Peña.

Le 18 novembre, Cienfuegos est retourné au Mexique pour y faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la coopération entre les deux pays sur des questions de sécurité et il a même été dit que la remise du général était due au fait que les États-Unis voulaient que le Mexique remette un capo pour être jugé États-Unis (https://www.reuters.com/article/diplomacia-mexico-eeuu-idLTAKBN281015).

Mais étonnamment le 14 janvier dernier le bureau du procureur général (FGR) a décidé de ne pas intenter de poursuites pénales contre Cienfuegos.

«Il a été conclu que le général Salvador Cienfuegos Zepeda n’avait jamais eu de rencontre avec les membres de l’organisation criminelle sur laquelle les autorités nord-américaines enquêtaient (le cartel H2); et il n’a pas non plus eu de communication avec eux, ni commis des actes tendant à protéger ou à aider lesdits individus », a expliqué la FGR dans un communiqué.

À partir de ce moment, un tourbillon de déclarations, d’analyses, de voix de condamnation et d’autres informations s’est déchaîné qui a mis le gouvernement de López Obrador dans l’œil de l’ouragan.

Il n’a pas fallu longtemps au gouvernement américain pour sortir par l’intermédiaire d’une porte-parole du ministère américain de la Justice pour dire que ce pays se réservait le droit de relancer le processus contre Cienfuegos et en réponse, le président mexicain a réfuté que dans l’affaire Cienfuegos il était recherché. nuire à la relation bilatérale et que l’enquête de la DEA a été «consciemment ou inconsciemment» négligée.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là, López Obrador décide de diffuser au public le dossier envoyé par les États-Unis au Mexique sur l’affaire et, comme prévu, le voisin du nord répond en disant que cela représente une violation des accords de sécurité … Enfin, tous les éléments pour une «tempête parfaite».

Mais l’affaire Cienfuegos est-elle peut-être un clin d’œil à la nouvelle administration de Joe Biden aux États-Unis? Les propos de López Obrador représentent-ils un coup dur pour la relation de «rêve» qu’il a eue avec Donald Trump? L’administration Biden prendra-t-elle l’affaire simplement comme une pagaille de ses prédécesseurs et cherchera-t-elle à mettre le cap?Ou vont-ils simplement repenser les termes des accords de collaboration?

Toutes sont, encore, des questions sans réponse, mais dans tous les scénarios possibles, le Mexique ne semble pas très bien s’en tirer, on ne sait toujours pas ce que fera l’administration Biden, mais le fait est que le Mexique a décidé de prendre un coup dans la table pour qu’ils retournent à Cienfuegos et ils ont fini par le relâcher … pourquoi? Pourquoi «monter sur le ring» avec les États-Unis sachant que cela pourrait avoir de grandes répercussions?

Quand sera-t-il possible de savoir ce que cache l’énigme de Cienfuegos? Nous verrons…

Cristian Ampudia

Twitter: @campudia