Mexique – Le Service National de la Santé, de la Sécurité et de la Qualité de l’Agroalimentaire (Senasica) ont signalé que les actions de contrôle et d’éradication contre la mouche méditerranéenne Ceratitis capitata (Wiedemann) dans le territoire du Chiapas étaient efficaces, car elles réduisaient la population de ravageurs à des niveaux gérables et ne représentaient plus un risque plus élevé pour la production agricole.

La directrice du programme Moscamed, Maritza Juárez Durán, a confirmé que sur la base de l’instrumentation du Dispositif National d’Urgence (DNE), la collaboration du gouvernement de l’État et du secteur productif a contenu la progression de la peste.

Il a été déclaré que dans une grande partie du territoire du Chiapas, entre deux et trois cycles biologiques ont été achevés sans que de nouveaux spécimens aient été détectés.

Il a indiqué que bien que le ravageur ait été retiré avec succès à la frontière avec le Guatemala, il existe encore des territoires où il est nécessaire de mettre en œuvre des actions phytosanitaires, principalement dans les zones où les habitants ont empêché l’accès des techniciens du Ministère de l’agriculture et du développement. Rural.

Il a précisé qu’avec l’accompagnement du gouvernement de l’Etat, on cherche à sensibiliser ce secteur de la société afin qu’il permette de réaliser les mesures de lutte mécanique, chimique et biologique correspondantes.

16 mille pièges ont été placés

Selon les données de Senasica, de janvier à octobre 2020, les techniciens ont maintenu en fonctionnement permanent au Chiapas environ 16000 pièges, 3500 de plus qu’en 2019, qui ont été revus 425922 fois, 30% de plus que à la même période l’année dernière.

Avec le piégeage, les spécialistes ont constaté que le plus grand nombre d’incursions était concentré dans la zone de culture du café, Par conséquent, les actions de lutte chimique, mécanique et biologique visaient principalement cette zone.

251 673 stations d’appâtage ont été installées, qui utilisent des attractifs spécifiques à base de protéines animales pour piéger les mouches. De plus, 551 054 kilogrammes de fruits hôtes de la peste ont été détruits.

Le personnel technique a réalisé des pulvérisations terrestres de produits biologiques sur 139 246 hectares et des pulvérisations aériennes sur 31 971 hectares.

Dans le cadre de la stratégie d’éradication, 20 248 millions de mouches méditerranéennes stériles ont été relâchées, 14 932 millions produites dans l’usine d’élevage et de stérilisation Moscamed, située à Metapa de Domínguez, Chiapas, et 5 316 millions de l’usine El Pino, Guatemala.

En outre, comme méthode de lutte biologique, 882 millions de guêpes parasitoïdes Diachasmimorpha longicaudata ont été relâchées, qui sont des ennemis naturels de la mouche méditerranéenne. Ce chiffre est quatre fois plus élevé que celui enregistré à la même période de 2019.

Chiapas, la terre touchée

Le parasitoïde a été relâché sur plus de 31 mille hectares dans les municipalités de Chicomuselo, Ocosingo et La Independencia, Chiapas, des endroits avec des registres élevés de larves de la peste, et qui sont à risque car ce sont de vastes zones de production de café.

Il convient de rappeler qu’à partir du 21 septembre, avec la publication dans le Journal officiel de la Fédération (DOF) de la DNE, les mesures d’éradication ont été étendues à 35 communes de l’Etat, qui a également instauré la réglementation de la mobilisation des produits végétaux dans un secteur de 7,2 km².

Pour éviter que les produits hôtes du ravageur ne quittent la zone de quarantaine, 82 fonctionnaires de Senasica et 24 techniciens des comités phytosanitaires et de protection du bétail du Chiapas travaillent dans 13 points de vérification interne, dans les principales zones à risque.

Grâce au travail de techniciens et de producteurs horticoles, le Mexique jouit d’un statut phytosanitaire privilégié, car il est indemne de plus de 900 ravageurs exotiques d’importance de quarantaine, dont la mouche méditerranéenne, considérée comme l’une des plus dévastatrices au monde en raison de sa capacité à nuire à plus de 200 espèces de fruits et légumes.

Le Mexique est indemne de ce fléau depuis 30 ans

Notre pays est considéré comme indemne de la mouche méditerranéenne depuis plus de 30 ans, une situation qui a un impact positif sur les agriculteurs du pays, qui cultive plus de 1,9 million d’hectares, avec une production annuelle de 21 millions de tonnes et une valeur commerciale estimée à 174 mille 287 millions de pesos.

Une grande partie du succès de ce travail provient du travail de surveillance épidémiologique réalisé par les techniciens du ministère de l’Agriculture, qui recherchent en permanence l’insecte sur tout le territoire national, de sorte que lorsqu’ils détectent un foyer, des actions sont immédiatement mises en œuvre.

