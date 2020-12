Buenos Aires.- Un nouveau débat au Congrès national sur la légalisation de l’avortement a motivé le président de la Conférence épiscopale argentine (CEA), Oscar Vicente Ojea, et son secrétaire général, Carlos Humberto Malfa, à adresser une lettre aux cardinaux, archevêques et évêques de la nation pour unir toutes les célébrations et messes dans une prière pour le soin de la vie à naître.

L’Église catholique en Argentine L’Année mariale nationale est sur le point de s’achever le 8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception, par conséquent, la Conférence des évêques a partagé cette lettre dans laquelle elle lance l’appel suivant:

“Étant donné l’imminence du débat au Congrès national sur la loi pour légaliser l’avortement, nous proposons que dans tous les lieux où la Sainte Messe est célébrée ce jour-là, nous élevions notre prière confiante pour le soin de la vie à naître.”

De son côté, l’évêque auxiliaire de Buenos Aires, Gustavo Óscar Carrara, a exprimé la position de l’Église catholique devant la Chambre des députés dans le cadre de ce nouveau débat:

«Ma tâche en tant qu’évêque est d’accompagner le travail pastoral dans les villages et les quartiers populaires; J’habite en fait dans l’un d’eux. La pandémie dramatique qui nous frappe a également révélé d’autres pathologies sociales. Une culture du rejet, individualiste et agressive, progresse. Ce petit virus de Covid 19 a mis le monde entier à genoux et, à son tour, nous a clairement montré le grand virus de l’injustice sociale que nous vivons, l’inégalité des chances », a commencé l’évêque.

Carrara a montré que dans plus de 4400 villas ou quartiers populaires, les femmes ont été «celles qui ont mis le pays sur leurs épaules… elles ont pensé non seulement à leurs enfants, mais aussi à ceux du couloir, ceux du Pomme”.

Compte tenu de l’imminence du débat au Congrès national pour la loi légalisant l ‘#avortement, les évêques argentins proposent que dans tous les lieux où la Sainte Messe est célébrée le 8 décembre, des prières soient élevées pour le soin de la #Vie à naître . # CEA pic.twitter.com/kb4ozaVTDY – Conférence épiscopale argentine (@EpiscopadoArg) 1 décembre 2020

L’évêque a critiqué le fait que les organisations internationales sont celles qui suggèrent des politiques de contrôle de la croissance démographique comme conditions pour prêter de l’argent aux nations:

“Puisque le pays a pris un niveau d’endettement similaire, il a conditionné sa souveraineté et est plus exposé à la colonisation culturelle … Cela pointe directement vers les villes et les quartiers où au lieu de réduire les inégalités, le nombre de pauvres serait réduit.”

Le débat est similaire à celui de 2018, mais la pression des groupes économiques et idéologiques remet la question à l’ordre du jour national. Pour Mgr Carrara, la perspective de la dignité humaine est ce qui motive l’Église catholique à soutenir la défense de la vie:

«C’est que lorsque le droit le plus élémentaire est refusé – le droit de vivre – tous les droits de l’homme sont laissés à un fil. Parce que toute option pour la dignité humaine a besoin de fondations qui ne font pas l’objet de discussions, quelles que soient les circonstances. Sinon, cette option devient très fragile. Parce que si une excuse semble éliminer une vie humaine, les raisons sembleront toujours exclure certains êtres humains dérangeants de ce monde. Les circonstances régneront. La coutume d’établir des degrés de valeur différente parmi les êtres humains en fonction de leurs caractéristiques, capacités ou développement, a déjà conduit aux pires aberrations. Et ce que nous pensions vaincu peut réapparaître sous d’autres formes. “

«Lorsqu’une femme humble de nos quartiers va passer la première échographie, elle ne dit pas:« Je viens voir ce tas de cellules mais elle dit: «Je viens voir comment va mon fils». Nous pourrions nous demander, quelle est la solidité de la défense d’une vie humaine? Si une loi peut définir quand elle peut être éliminée ou non. Sur quoi la loi se fonderait-elle pour dire: il n’est pas légitime de prendre la vie d’un être humain quand il a plus de 14 semaines, mais qu’il peut être «interrompu» quand il a un jour de moins. Si une loi peut définir quand une vie humaine peut être éliminée, alors tout est soumis à des besoins circonstanciels, à la commodité de ceux qui ont plus de pouvoir, ou aux modes culturelles du moment. N’est-il pas très dangereux de diriger arbitrairement le début de la vie d’un être humain? »Il réfléchit.

L’organisation catholique Cáritas Argentina a également participé au débat national, où plus de 32 000 volontaires participent à plus de 3 500 actions de solidarité et d’assistance aux communautés pauvres et vulnérables du pays; Caritas a également exprimé son rejet de la législation qui éradique la dignité humaine des enfants à naître.

LEE Ils nient le député pro-avortement dans les réseaux

ebv