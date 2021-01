Après deux saisons évaluées à plus de 96% sur Rotten Tomatoes, l’équipe de super-héros dirigée par Niles Caulder est prête à revenir sur les plateaux d’enregistrement, comme il a été confirmé cette semaine que lance la production de ‘Doom Patrol 3’, grâce à une photographie publiée sur les réseaux sociaux.

Selon le synopsis officiel de l’action en direct, il raconte l’équipe composée de “Robotman, Negative Man, Elasti-Girl et Crazy Jane, dirigée par le scientifique fou Dr Niles Caulder (le chef) qui a subi d’horribles accidents qui leur ont donné des capacités. Surhumains, mais ils étaient également marqués et défigurés. Traumatisés et opprimés, l’équipe a trouvé un but grâce au chef, qui les a réunis pour enquêter sur les phénomènes les plus étranges et protéger la Terre. “

Désormais, ces personnages considérés par leurs pairs comme des monstres auront plus d’aventures, puisqu’une photo partagée sur le compte Instagram du staff de l’émission a annoncé que la production de ‘Doom Patrol 3 commence, puisqu’ils font partie de les travailleurs de la série sur un ensemble portant des masques faciaux dans le cadre d’un protocole de sécurité pour éviter la contagion de Covid-19.

“Sommes-nous sur le point de sortir l’album le plus socialement éloigné de l’histoire? Non. Nous avons essayé et aucun de nous ne peut chanter de la merde, alors je suppose que nous allons tourner une @dcdoompatrol saison 3”, lit-on dans l’article.

La troisième saison de ‘Doom Patrol’ Il n’a pas encore de date de sortie mais il viendra directement sur HBO Max, Après la fusion de la plate-forme DC avec ledit service de streaming, en fait, ses deux premières saisons peuvent y être trouvées. La responsable du contenu original de HBO Max, Sara Aubrey, a déclaré que les nouveaux chapitres auront la même essence que les épisodes précédents.